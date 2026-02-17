Ekkor jelenik meg a Magyar Péterről szóló képregény! - regisztrálj az előzetesért!

Márciusban képregény formájában jelenik meg a Nemzeti Ellenállás Mozgalom új képregény sorozata, amely Magyar Péter politikai tevékenységét és döntéseit mutatja be. A kezdeményezésről a mozgalom alapítója, Lajkó Fanni, a mozgalom alapítója mesélt a TV2 Mokka című műsorában. A kiadvány célja, hogy vizuálisan és könnyed formában láthatóvá tegye a politikus kétarcúságát: a nyilvánosság előtt tett ígéretek és a háttérben hozott döntések közötti ellentmondásokat, különös tekintettel a brüsszeli és ukrán kapcsolatokra. A sorozat március 2-től lesz kapható a boltokban, előzeteshez pedig a weboldalon keresztül lehet regisztrálni.

Magyar Péterről szóló képregény hamarosan érkezik! / Forrás: ketarcu.hu

Magyar Péter képregénybe illően kétszínű és hazug

Olyan még nem volt, hogy valaki politikai életét képregény formájában dolgozzák fel. Magyar Péter azonban különleges eset: folyamatosan ígéreteket tett az embereknek, arcukba mosolyogva mondta azt, amit hallani akartak, majd Brüsszelben, az emberek háta mögött, teljesen mást képviselt.

– mondta Lajkó Fanni.

A képregény célja, hogy láthatóvá tegye a politikus kétarcúságát: a nyilvánosság előtt tett ígéretek és a valós szavazatai, döntései közötti eltéréseket. Magyar Péter lepaktált Brüsszellel, Zelenszkijjel és az energia-lobbival, miközben hazai szinten más üzenetet kommunikál.

Ő azt állítja, hogy nem támogatja Ukrajnát, ám az európai parlamenti képviselői felhúzzák az ukrán zászlós pólót, az ENSZ-ben pedig tapsolnak a háborús indítványoknak. Ezek ellentmondanak annak, amit nyilvánosan mond.

– tette hozzá Lajkó Fanni.

A sorozat klasszikus képregény formátumban jelenik meg, március 2-től kapható a boltokban. Az előzetes regisztráció a ketarcu.hu oldalon lehetséges, ahol rövid részleteket is elérhetnek az érdeklődők.

Ez a műfaj kedves és könnyen befogadható, mégis vizuálisan erőteljesen érzékelteti a karakter valódi arcát. Acélunk a politikai történések kreatív bemutatása.

– hangsúlyozta a mozgalom alapítója.

Az ukrán és brüsszeli szál különösen érzékeny, hiszen a felvételek és döntések politikai következményekkel bírhatnak.

A mozgalom hangsúlyozza, hogy a képregény célja a tájékoztatás, a politikai átláthatóság növelése, és hogy a választópolgárok könnyen megérthessék, milyen is valójában Magyar Péter.