Kucsera Gábor megszólalt Magyar Péter drogos bulijáról: „Zéró toleranciát kellene bevezetni”

Magyar Péter pár napja ismerte be, hogy ő is részt vett egy kemény drogos bulin, ahol még korábbi barátnőjével, Vogel Evelinnel is összefeküdt. Természetesen a baloldali politikus ebből is megpróbálta kihúzni magát az áldozat szerepével, de ezt most nehéz lesz kimagyarázni. Kucsera Gábor közösségi oldalán arról beszélt, hogy zéró toleranciát kellene bevezetni a drogos közszereplők ellen.
Mindenki gondolom látta, olvasta vagy hallotta, hiszen a csapból is ez folyik, illetve a közösségi médiában is folyamatosan szembejön velünk az a bizonyos szoba. Azóta derültek ki újabb információk erről, hogy közszereplők olyan házibuliban vagy olyan szobában vettek részt, ahol bizonyos fehér por is jelen volt, illetve olyan tudatmódosító szerek voltak ebben a buliban, amikről feltételezhetjük, hogy kábítószer
— mondta közösségi oldalán a kajakos.
Kucsera Gáborról köztudott, hogy neki is meggyűlt a baja a drogokkal. Ebből a csatából viszont a kajakos jött ki győztesen, és azóta küldetésének tartja a drogellenes küzdelmet. „Nem szeretnék álszent lenni, mert én is voltam ilyen buliban. Ilyenkor valóban az embernek nem az jut eszébe először, hogy hívja a hatóságokat vagy szóljon a rendőrségnek. Ez itt sem történt meg” - árulta el Kucsera Gábor.
Zéró toleranciát kellene bevezetni a közszereplők ellen. Leszögezném, hogy mi nem vagyunk közszereplők. Minket bekategorizáltak egy celebek halmazba, a közszereplők, azok a politikusok. Azt gondolom, hogy ha ők nincsenek felelősségre vonva, akkor hogyan várhatjuk el a társadalom többi részétől, a fiataloktól például, hogy normálisan álljanak ehhez a kérdéshez?
— jegyezte meg az olimpikon kajakozó.
A magyar kormány egyre erősebben lép fel a drogok használata ellen, és ennek a drogellenes küzdelemnek Gábor is aktív szereplő. „Én a saját bőrömön tapasztaltam meg a kábítószerek romboló hatását. Sosem voltam tipikus drogfüggő, de nagyon nehezen engedtem el, és nagyon nehezen néztem szembe a saját gyengeségeimmel. Ezért is vállaltam egyébként, hogy belépek a Drogellenes Digitális Polgári Körbe. Én küldetésemnek tartom, hogy segítsek azokon a fiatalokon, akik szenvednek a drogfüggőségben. Ha csak egy életet is meg tudok menteni, akkor már megérte” - zárta videóját Kucsera Gábor.
