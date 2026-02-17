Vajon miért ukránokkal volt a drogos buliban Magyar Péter?

Napok óta szerepel egy internetes oldalon egy kép, amely egy lakást mutat. Az oldalt csak Radnai Márkról, a Tisza Párt alelnökéről nevezték el, Magyar Péter neve sehol nem szerepelt. Ő azonban váratlanul beismerte, hogy járt a lakásban és ott szexuális kapcsolatot létesített, sőt, azt is, hogy a lakásban drog volt. A Tisza elnökének kétségbeesett magyarázkodásnak tűnő videója több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Megmagyarázhatatlan például, hogy az akkor már európai parlamenti képviselő Magyar Péter miért nem hagyta el azonnal a lakást, amikor észrevette a drogot. Megmagyarázhatatlan, hogy miért ismételgeti folyamatosan azt, hogy konszenzuális szex zajlott a lakásban-ilyet csak olyanok szoktak mondogatni, akik ennek ellenkezőjével vádolhatók. Az ügyben ráadásul rengeteg a baloldali és az ukrán szál. A lakás egy Bajnai Gordon köréhez tartozó üzletemberé, Magyar Péter pedig egy ukrán alvilági körökhöz köthető szórakozóhelyről érkezik ide. Így akár az is gyanítható, hogy az ukránok készítettek felvételeket róla, és ezzel zsarolják, hogy semmiképpen ne mondhasson ellent Zelenszkijnek. Ezt a gyanút erősíti, hogy az oldal közvetlenül az előtt jelent meg, hogy Magyar Péter Münchenbe ment háború-és ukránpárti vezetőkkel tárgyalni, és ezek a megbeszélések, a várakozásokkal ellentétben szigorúan négyszemközt zajlottak. Vagyis nem tudjuk, ott milyen ígéreteket tett. Az biztos, hogy ez bizonyos tekintetben egy új Borkai-ügy-sőt, annál sokkal súlyosabb. A kétarcú Magyar Péter, aki gyalázatos módon folyamatosan a gyerekei mögé bújik, és háromgyerekes családapának nevezteti magát, valójában kettős életet él, gyanús férfiak, kábítószer és még ki tudja mi társaságában.

Napok óta Magyar Péter feltételezett drog- és szexbotrányáról van szó a médiumokban, az elején elsősorban a baloldali propagandalapokban. Mint az közismert, a héten élesítették a Tisza Párt alelnökéről elnevezett weboldalt, a radnaimark.hu-t, amelyen eleinte egy pillanatképet lehetett látni egy titokzatos szobáról. A felvételen egy nagy ágy, gyűrött lepedők, tükrök és egy tálcán lévő fehér por, vélhetően kábítószer látható.