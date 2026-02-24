Dömötör Csaba kemény szavakkal bírálta az Európai Parlament háborúpárti többségét

Mint az ismert, ma (február 24-én) van az orosz-ukrán háború kitörésének a negyedik évfordulója. Erről Orbán Viktor is megemlékezett a közösségi oldalán. A posztjában kiemelte, hogy Magyarország a kezdetektől fogva a béke oldalán áll.

Dömötör Csaba Fotó: Koszticsák Szilárd

A háború kitörésének a negyedik évfordulóján rendkívüli ülést tartottak az Európai Parlamentben, ahol felszólalt Dömötör Csaba is. Az európai parlamenti képviselő a beszédében élesen bírálta a parlament háborúpárti többségét. A politikus szerint az uniós vezetés elfordult az európai alapító atyák békepárti örökségétől, és beláthatatlan következmények felé sodorja a kontinenst.

Önök úgy zúgatják a háborús szivattyút, hogy egy dologgal nem törődnek: a következményekkel

- mondta a beszédében Dömötör Csaba.

A politikus emlékeztetett arra, hogy Magyarország elítélte az orosz agressziót, befogadta a menekülteket, energiát és oktatást biztosított számukra, mégis fenyegetésekkel és az olajszállítások blokkolásával szembesül.

Itt is elmondom: nem fogunk engedni a zsarolásnak

– jelentette ki, hozzátéve, hogy az emberi veszteségek drámaiak: évente több százezer halott és rokkant. Úgy fogalmazott, ha tovább küldik a milliárdokat, „akkor még több koporsóra lesz szükség”.

Dömötör Csaba felszólalásában felidézte az 1950-es Schuman-nyilatkozatot, amelyet Robert Schuman jegyzett.

A dokumentum egyik kulcsmondata szerint a cél az volt, hogy a háború „ne csupán elképzelhetetlen, hanem anyagilag is lehetetlen legyen”. A politikus szerint ezzel szemben ma az uniós többség – élén Ursula von der Leyen elnökkel – a háború finanszírozását tekinti kötelességnek. Felidézte:

Európa eddig mintegy 200 milliárd eurót költött a konfliktusra, további hiteleket venne fel, és százmilliárdokat tervez az új költségvetésbe. Közben az energiaárak emelkedése és az ipari versenyképesség romlása miatt egymillió munkahely szűnt meg az európai iparban.

Dömötör szerint Ukrajna újjáépítése a következő tíz évben további 1500 milliárd euróba kerülne, és felvetette: vajon megmondták-e a választóknak, honnan vennék el ezt az összeget. Úgy fogalmazott: