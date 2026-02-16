Az árnyakban meglátom erős vállaidat - könnyfakasztó videóban búcsúzik halott apjától a gyászoló ukrán lány

Közel négy éve tart az orosz-ukrán háború, amely minden egyes nap emberéleteket követel. Miközben százezren halnak meg a fronton a brutális dróntámadások következtében, addig bőven akad civil áldozat is. Nem is beszélve a pszichés problémákról, például az úgynevezett drón-fóbiáról, ami kifejezetten az orosz-ukrán háború egy új keletű velejárója. És ott vannak azok is, akik a frontra már el sem jutnak, mert még a toborzótisztek brutális túlkapásai miatt, vagy épp a rögtönzött kiképzőtáborokban vesztik életüket. Akárhogy is, ezeknek a családoknak már soha nem lesz olyan az élete, mint azelőtt.

Az orosz-ukrán háború 4 év alatt rengeteg emberéletet követelt Fotó: Dmytro Larin / AFP

Milliók élete tört kerékbe az orosz-ukrán háború kirobbanása óta

Egyes források szerint már 2 millió halottja, súlyos sérültje, vagy eltűntje van a szomszédunkban dúló háborúnak. Csak orosz oldalról akkora a veszteség, amit a második világháború óta az összes konfliktust összevetve nem szenvedett el. Az ukrán médiában arról lehet olvasni, hogy temetők százait bővítik ki a falakon túl, mert már nem fér el máshova a sok háborús halott. Közben a közösségi média platformokat elárasztják azok a videók, amit a gyászoló hozzátartozók osztanak meg halottjaikról.

A karácsonyt már apja nélkül kellett tudnia

Ilyen például annak a fiatal 19 éves ukrán lánynak az esete, aki édesapja emlékére több videót is készített a TikTok-ra. A lány először arról posztolt, hogy miután apját behívták a seregbe, az eltávok során még többször tudtak találkozni egymással, azonban tavaly decemberben a férfi elesett a fronton. „Hányszor találkoztam már veled, de egy héttel ezelőtt végleg elvesztél mellőlem” — írta a december 21-i videóban, amiben épp az egyik újratalálkozásukat örökítette meg.

A következő videókban már a férfi sírja is látszik.

A szél leheletében hallani fogom a hangod. A levelek susogásában emlékezni fogok a nevetésedre. Az árnyakban meglátom erős vállaidat. Fel fogom ismeri szemeidet ezer közül. Ha valaki kitörli minden emlékemet, úgy ébredek fel, hogy nem tudom ki vagyok, tekintetemmel akkor is megtalállak

— fűzte hozzá egyik posztjához az apját gyászoló lány.