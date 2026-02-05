Minden nap ezrek halnak meg az ukrán fronton

Volodimir Zelenszkij 2024 decembere óta nem adott ki hivatalos közleményt arról, hogy mekkora az emberi veszteség ukrán oldalról, most azonban megtörte a csendet. Az ukrán elnök a France 2 francia tévécsatornának azt nyilatkozta, hogy a háború kitörése óta 55 ezer ukrán katona halt meg a fronton. Csakhogy ez a szám biztosan nem igaz, hiszen az ukrán belügyminisztérium már fél évvel ezelőtt is 70 ezres nagyságrendről beszélt. De akkor miért torzít Zelenszkij? A válasz egyszerű, ez a háborús retorika része. Az ukrán elnök azt akarja, hogy a háború folytatódjon, ehhez pedig az ukrán katonákat motiválni kell és nem szabad őket elrettenteni a valós számokkal. Na és miért akarja Zelenszkij folytatni a háborút? Az már egy másik kérdés.

Hóval fedett temetőt látogat egy asszony a kijevi Függetlenség téren, ahol elesett ukrán katonák képei emlékeztetnek a háborús veszteségre

Fotó: Sergei Gapon / AFP

Az ukrán katonák pontot kapnak az oroszok megöléséért

Nemrég a Ripost számolt be arról, hogy milyen elképesztő módszerekkel próbálják meg motiválni az ukrán hadsereget az öldöklésre. Az úgynevezett e-pont rendszer egy olyan pontozási stratégia, ahol a drónok által készített felvételeket egy központban kiértékelik, majd pontozzák, a begyűjtött pontokból pedig újabb felszerelést, fegyvert és drónokat vásárolhatnak a katonák.

Egy orosz katona kiiktatása például 6-12 pontot ér, egy ellenséges tankért 40 pont jár, és 50 pont, ha sikerül hatástalanítani egy rakétát.

Pont mint a videójátékokban.

A módszer láthatóan jól működik, ugyanis eddig 1,2 millió orosz katona halt meg, sérült meg, vagy tűnt el. Ez több mint ötszöröse az 1945 óta vívott összes orosz és szovjet háború veszteségének.

Abu Dhabiban folynak a béketárgyalások

Donald Trump gyakran hangoztatja, hogy minden héten több ezer orosz és ukrán hal meg ebben a háborúban feleslegesen. Ráadásul nem csak katonák, hanem civilek is bőven. Az amerikai elnök ezért már régóta azon munkálkodik, hogy a háború a lehető legrövidebb úton befejeződjön - írja a Metropol.

A napokban az Arab Emírségek fővárosában, Abu Dhabiban zajlik a háromoldalú béke-tárgyalás amerikai, orosz és ukrán felekkel. Az egyik amerikai küldött, Steve Witkoff szerint még hosszú az út a békéig, de már így is jelentős az előrelépés, sikerült például elérni, hogy több mint 300 hadifoglyot kicseréljen egymással a két ország, úgy, hogy 5 hónapja nem volt már fogolycsere — írja a BBC.