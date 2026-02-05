Jó hír az időseknek, célegyenesben a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetése

Mához egy hétre érkezik a februári nyugdíj, ami egyben azt is jelenti, hogy az állam most fizeti ki az időseknek a teljes 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részletét. Kiszámoltuk, hogy ez mennyit is jelenthet, és utána jártunk, hogy mi lesz a kifizetés pontos rendje.

Átlagnyugdíj esetén közel 600 ezer forintot kapnak az idősek februárban Fotó: MTI

A kormány tavaly úgy döntött, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek a vásárlóerejükből, ezért a rendes évi nyugdíjemelés és a 13. havi nyugdíj mellett fokozatosan bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.

Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat

- jelentette be korábban Orbán Viktor miniszterelnök.

Mikor érkezik a 14. havi nyugdíj?

A bankszövetség jelzésére a kormány januárban megtárgyalta a 13. és a 14. nyugdíjak kifizetését. A tájékoztatás szerint egy napon nem képesek teljesíteni biztonságosan az utalásokat, a kormány pedig alkalmazkodik a helyzethez, a kifizetések két egymást követő napon lesznek. A korábbi rendnek megfelelően az első utalási nap február 12-én csütörtökön, míg a következő napi utalás február 13-án, pénteken várható. Fontos megjegyezni, hogy ez csak azokra vonatkozik, akik a bankszámlájukra kérték a nyugdíjak kifizetését, a postások egy összegben fogják kifizetni a plusz juttatásokat a megszokott rendben és időben.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi kormányinfón felidézte: a nyugdíjak vásárlóértéke 48 százalékkal emelkedett 2010 óta, erre készülnek a jövőben is.

Mennyi plusz pénzt jelent a 13. és 14. havi nyugdíj

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint tavaly októberben 246 187 forint volt az átlagos nyugdíj Magyarországon, ez az összeg már novemberben emelkedett, ugyanis a kormány a magasabb inflációs adat miatt 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött ősszel. Novemberben ezzel 250 125 forintra emelkedett az átlagnyugdíj.

Januártól újabb emelés történt, a 3,6 százalékos nyugdíjemeléssel már 260 ezer forintra emelkedett az átlagnyugdíj összege, és ez alapján kapják majd februárban a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első egyheti részletét is az idősek. Azaz átlagosan 260 ezer forintnyi 13. havi és hozzá az egyheti 14. havi nyugdíjat utalja az Államkincstár.

A 260 ezer negyede 65 ezer, így februárban mindennel együtt egy átlagnyugdíjas 325 ezer forint plusz juttatást kap a 260 ezer forintnyi havi nyugdíja mellé, összesen 585 ezer forintot.

A Tisza Párt Brüsszel parancsára eltörölné a plusz nyugdíjakat

Brüsszel 3000 milliárd forintot akar behajtani Magyarországtól, ez lenne a ránk eső rész abból a 800 milliárd dollárból, amit Ukrajna követel Brüsszeltől a következő 10 évre. Ursula von der Leyenék pedig azt is megmondják, hogy miről kellene lemondani a magyaroknak annak érdekében, hogy ez a pénz előálljon. A teljesség igénye nélküli felsorolás következik:

a 13. és 14. havi nyugdíjat,

az otthonteremtési támogatásokat,

a csokot, a rezsicsökkentést,

az egykulcsos jövedelemadót,

a munkáshitelt,

az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket.

Brüsszel nagy szívfájdalma, hogy Magyarországon jelenleg olyan szuverén kormány van hatalmon, amely nem enged a brüsszeli nyomásnak, és évek óta nem hajtja végig a magyar emberek megsarcolására tett követeléseket. Brüsszel ezért kormányváltást akar Magyarországon, olyan kormányra van szükségük, amely feltétel nélkül bólogat az elképzeléseikre. Ehhez pedig a Tisza Pártot szemelte ki Ursula von der Leyen és Manfred Weber.