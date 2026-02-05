Jó hír az időseknek, célegyenesben a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetése

Mához egy hétre érkezik a februári nyugdíj, ami egyben azt is jelenti, hogy az állam most fizeti ki az időseknek a teljes 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részletét. Kiszámoltuk, hogy ez mennyit is jelenthet, és utána jártunk, hogy mi lesz a kifizetés pontos rendje.
A kormány tavaly úgy döntött, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek a vásárlóerejükből, ezért a rendes évi nyugdíjemelés és a 13. havi nyugdíj mellett fokozatosan bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.
Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat
- jelentette be korábban Orbán Viktor miniszterelnök.
A bankszövetség jelzésére a kormány januárban megtárgyalta a 13. és a 14. nyugdíjak kifizetését. A tájékoztatás szerint egy napon nem képesek teljesíteni biztonságosan az utalásokat, a kormány pedig alkalmazkodik a helyzethez, a kifizetések két egymást követő napon lesznek. A korábbi rendnek megfelelően az első utalási nap február 12-én csütörtökön, míg a következő napi utalás február 13-án, pénteken várható. Fontos megjegyezni, hogy ez csak azokra vonatkozik, akik a bankszámlájukra kérték a nyugdíjak kifizetését, a postások egy összegben fogják kifizetni a plusz juttatásokat a megszokott rendben és időben.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi kormányinfón felidézte: a nyugdíjak vásárlóértéke 48 százalékkal emelkedett 2010 óta, erre készülnek a jövőben is.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint tavaly októberben 246 187 forint volt az átlagos nyugdíj Magyarországon, ez az összeg már novemberben emelkedett, ugyanis a kormány a magasabb inflációs adat miatt 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött ősszel. Novemberben ezzel 250 125 forintra emelkedett az átlagnyugdíj.
Januártól újabb emelés történt, a 3,6 százalékos nyugdíjemeléssel már 260 ezer forintra emelkedett az átlagnyugdíj összege, és ez alapján kapják majd februárban a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első egyheti részletét is az idősek. Azaz átlagosan 260 ezer forintnyi 13. havi és hozzá az egyheti 14. havi nyugdíjat utalja az Államkincstár.
A 260 ezer negyede 65 ezer, így februárban mindennel együtt egy átlagnyugdíjas 325 ezer forint plusz juttatást kap a 260 ezer forintnyi havi nyugdíja mellé, összesen 585 ezer forintot.
Brüsszel 3000 milliárd forintot akar behajtani Magyarországtól, ez lenne a ránk eső rész abból a 800 milliárd dollárból, amit Ukrajna követel Brüsszeltől a következő 10 évre. Ursula von der Leyenék pedig azt is megmondják, hogy miről kellene lemondani a magyaroknak annak érdekében, hogy ez a pénz előálljon. A teljesség igénye nélküli felsorolás következik:
Brüsszel nagy szívfájdalma, hogy Magyarországon jelenleg olyan szuverén kormány van hatalmon, amely nem enged a brüsszeli nyomásnak, és évek óta nem hajtja végig a magyar emberek megsarcolására tett követeléseket. Brüsszel ezért kormányváltást akar Magyarországon, olyan kormányra van szükségük, amely feltétel nélkül bólogat az elképzeléseikre. Ehhez pedig a Tisza Pártot szemelte ki Ursula von der Leyen és Manfred Weber.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.