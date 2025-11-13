Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztár
Orbán Viktor: Döntött a kormány. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 08:24
Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor. Mutatjuk a részleteket!
"Döntött a kormány. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! Itt vannak a részletek" - jelentette be a közösségi oldalán egy videó kíséretében Orbán Viktor.

ORBÁN Viktor
Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjról / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 Ezt mondta el Orbán Viktor

 

A kormány a szerdai, vagyis a mai ülésén úgy döntött, hogy a 14. havi nyugdíjat bevezeti. Emlékeznek rá, a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól. Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy jövő februárban a rendes nyugdíjuk mellé minden nyugdíjas honfitársunk megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és 14. havi nyugdíj egy heti összegét, vagyis egynegyedét, egy évvel később a következőt és így tovább

- mondta el a felvételen Orbán Viktor, aki kiemelte: amit vállaltak, azt be is tartották.

Velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak

- tette hozzá.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
