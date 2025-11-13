Orbán Viktor: Döntött a kormány. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat!

"Döntött a kormány. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! Itt vannak a részletek" - jelentette be a közösségi oldalán egy videó kíséretében Orbán Viktor.

Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjról / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ezt mondta el Orbán Viktor

A kormány a szerdai, vagyis a mai ülésén úgy döntött, hogy a 14. havi nyugdíjat bevezeti. Emlékeznek rá, a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól. Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy jövő februárban a rendes nyugdíjuk mellé minden nyugdíjas honfitársunk megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és 14. havi nyugdíj egy heti összegét, vagyis egynegyedét, egy évvel később a következőt és így tovább

- mondta el a felvételen Orbán Viktor, aki kiemelte: amit vállaltak, azt be is tartották.

Velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak

- tette hozzá.