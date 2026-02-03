Tarr Zoltán inkább Ursula von der Leyen szoknyája mögé bújik, mintsem kiállna a magyar diákokért

Miközben a MATE rektora, Gyuricza Csaba tökösen kijelentette, hogy addig nincs uniós zászló, amíg a magyar diákokat kizárják az Erasmusból, addig Tarr Zoltán, a brüsszeli mesék magyar hangja, inkább a kormányt támadja. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter nem hagyta szó nélkül a Tisza Párt árulását: Facebook-posztjában rántotta le a leplet arról, hogy Tarrék valójában Manfred Weber érdekeit szolgálják, és büntetnék a hazaszeretetet. A tét nem kicsi: hat magyar egyetem már perli a brüsszeli bagázst - írja a HírTV.
Vajon ki az, aki szerint „ami rossz a magyaroknak, az jó a Tiszának”? A kérdés költői, a válasz viszont húsbavágó. Hankó Balázs miniszter keményen helyretette Tarr Zoltánt, a Tisza Párt EP-képviselőjét, aki ahelyett, hogy az Erasmus-ügy megoldásáért küzdene, inkább elhallgattatná a vitát. Úgy tűnik, a politikai szélhámos szerepében tetszelgő Tarrnak fogalma sincs az egyetemi autonómia valódi jelentéséről. Hankó Balázs tisztázta a helyzetet: az autonómia nem azt jelenti, hogy kiszolgáltatjuk az intézményeket, hanem azt, hogy az állam támogatja, de nem szól bele a döntéseikbe. A cél közös: versenyképes tudást és biztos karriert adni a fiataloknak. Ezzel szemben mit csinál a Tisza Párt? A brüsszeli helytartó szerepében tetszelegve Manfred Webert és Ursula von der Leyent védi. A miniszter szerint Tarr Zoltán nem látja a fától az erdőt – vagy inkább a brüsszeli utalástól a magyar érdeket –, hiszen jelenleg hat magyar egyetem perli a teljes brüsszeli vízfejet, Bizottságostul, Parlamentestül. Ők tudják az igazukat. Tarr viszont? Ő már megkötötte az alkut.
Hankó Balázs posztjának legsúlyosabb része nem is a kritika, hanem a leleplezés. A miniszter szerint Tarr Zoltán és a Tisza Párt már lepaktált a brüsszeli elittel. A terv ördögi: átengedni a magyar egyetemeket a brüsszeli NGO-knak, és olyan összeférhetetlenségi szabályokat bevezetni a rektorokra, amely gyakorlatilag a hazaszeretetet bünteti. Értik, ugye? Ha egy rektor nemzeti érzelmű, az „összeférhetetlen”. Ha viszont egy Soros-közeli NGO embere ül a kuratóriumban, az a „függetlenség” netovábbja. Ez a notórius hazudozó Magyar Péterék víziója a felsőoktatásról. Miközben Gyuricza Csaba rektor úr gerincesen kiáll a diákjaiért, addig a Tisza Párt politikai csatatérré tenné az egyetemeket, csak hogy megfeleljenek a külföldi megrendelőknek. De a tények makacs dolgok: az elmúlt évek fordulata sikeres volt, a magyar tudomány emelkedik – akár tetszik ez Brüsszelnek és hazai szolgáiknak, akár nem.
