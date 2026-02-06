Ukrajna válaszolt: Belgorodban robbantásokat észleltek

A napokban az orosz erők támadása után jelentős áramkimaradás keletkezett Kijevben. Most Oroszország nyugati részén, Belgorodban is elment az áram egy ukrán dróntámadás után. Az éjszaka alatt az ukrán erők megtámadták az Oroszország nyugati részén található Belgorodot. A kárt egyelőre nem mérték fel, de jelentős áramkimaradások voltak a városban. Az illetékesek már megkezdték a beavatkozást, egyelőre nem sikerült visszaállítani az áramellátást.

Robbantást észleltek Belgorodban. Fotó: Anadolu / GettyImages

Hasonlóan az oroszok kijevi támadásához, az ukrán erők a civil Belgorod városát vették célba, melynek következményeképp elment az áram a városban. A támadást Vjacseszlav Gladkov, Belgorod kormányzója is megerősítette.

Az ellenség megtámadta Belgorodot. Mindenki tudja, hogy nincsenek katonai célpontjaink. A kár igencsak jelentős. A károsodás kiterjedt a Rakityanszkij, Boriszovszkij, Gajvoronszkij és a Jakovlevszkij kerületre is. Egyelőre nem tudtuk visszaállítani az áramellátást a városban.

– közölte a kormányzó Telegramon. Az Orosz Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy összesen 38 ukrán drónt lőttek ki, amiből 10 Belgorod fölött zuhant le. Brjanszk határain kívül pedig 26 ukrán drónt hárítottak el.

(Ripost)