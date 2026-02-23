A Tiszások a minket zsaroló Ukrajnáért tüntetnek

Hétfőn lesz negyedik évfordulója annak, hogy Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, ezért vasárnap szolidaritási menetet tartottak Ukrajna mellett, amely a fővárosi Városháza parkból indult.

Az Index tudósítása szerint az eseményen felszólalt:

Karácsony Gergely főpolgármester,

Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete,

Viktorija Petrovszka, a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

és Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere.

Miközben Ukrajna épp Magyarország energiabiztonságát veszélyezteti a Barátság kőolajvezeték elzárásával, hogy ezzel zsarolhassa hazánkat, továbbá míg az ukrajnai magyar kisebbség megcsonkított jogait továbbra sem állította helyre Kijev, Karácsony Gergely azt tartotta fontosnak kifejteni, szerinte Magyarország nem egyenlő a kormányával, amely a „gonosz hűbérese lett”.

Karácsony kifejtette, a magyarok nem veszítették el a morális iránytűjüket, így ki kell mondani az ukránok szemébe nézve, hogy „bocsánatot kérünk!”

Bocsánatot – folytatta a baloldali főpolgármester – a kormány miatt, a „hazug” plakátok miatt, a „hős nagykövetre uszított propagandisták miatt”.

Véleménye szerint a kormány politikája a „történelem szemétdombján végzi” és reméli, hogy nem rántja magával az egész országot, a magyarok pedig békét kívánnak Ukrajnának, de a „béke nem lehet sem kapituláció, sem diktátum”.

„Nehezemre esik kimondani, de ki kell, mert az egyenes beszéd a legfontosabb: a magyar kormány gyalázatos módon támogatja Oroszországot ebben a háborúban, a megtámadottat bünteti, fenyegeti és szidalmazza” – állította Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere.

Hozzátette, hogy az olajszállítmányokon keresztül anyagilag is támogatja a magyar kormány Oroszországot, miközben minden ukrán segélyt megvétózik.

Én személyesen is, mélységesen szégyellem magam emiatt

– mondta.

Niedermüller állítása szerint ez nem a magyar társadalom, hanem a kormány politikája. Szerinte a magyarok tudják, hogy Ukrajna „Európáért, a demokráciáért, egy szebb és biztonságosabb jövőért is harcol”. Azokért, akik hisznek egy szabad, demokratikus jövőben, ezért

támogatjuk Ukrajnának az Európai Unióba való minél előbbi belépését

– zárta beszédét Niedermüller Péter.