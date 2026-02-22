HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szétlőtték Vaszilivka hídját, óriási a pusztítás – Videó

orosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 17:35
katonahíd
Zaporizzsja régióját nagyrészt elfoglalták az oroszok, de a megmaradt területeken nagy az ellenállás. Az oroszok ezen a hídon mozgatták katonáikat, ezt vágták el most az ukránok.
Bors
Ukrajna Fegyveres Erői megtámadtak egy hidat Vaszilivka területén. Zaporizzsja átmenetileg elfoglalt területén az oroszok ezen a hídon vitték át a katonáikat.  

Ukraine,March,22,,2023,Ukrainian,Military,Practice,Assault,Tactics,At
Fotó: Dmytro Larin /  Shutterstock

Kulcsfontosságú átkelőhelyet vágtak el az ukránok Zaporizzsja egyik területén, Vaszilivkán. Bár a régió nagy része orosz kézen van, az ukránok komoly ellenállást tanúsítanak.

Ukrajna Fegyveres Erői megzavarták a Vaszilivka terület logisztikáját. A forgalomhoz használt hidat megsemmisítették

– írja Telegram közleményében a Center for Occupation Studies.

A támadáshoz egy vadászrepülőgépről dobták le a bombákat. Ezután verték szét az oroszok védelmi pozícióit, megcélozva a drónok működtetési állomásait. Korábban már megtámadták az elfoglalt területeken található javító létesítményeket és raktárházakat.

A pusztításról videót is készítettek:

Frrás: Ripost

