Csercsa Balázs: A Tisza programja csupán jól hangzó ígéretek gyűjteménye

Valódiak azok a programelemek, amelyek a Tisza Párt ősszel kiszivárgott 600 oldalas dokumentumában szerepelnek, erről Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori egyházügyi szakpolitikusa beszélt ma reggel a Mokkában. A kiugrott tiszás azt is elmondta, hogy mennyire látott bele a párt belső dolgaiba és milyen szinten vett részt a Tisza döntési mechanizmusaiba is.

Csercsa Balázs: Magyar Péter alkalmatlan miniszterelnöknek Fotó: MATE KRISZTIAN

Én egészen a kezdetektől fogva támogattam a közösséget, már akkor is, amikor Tisza Párt még nem is létezett. És aztán amikor szakpolitikai munkacsoportokra került a sor, akkor rögtön jelentkeztem és az egyházpolitikai munkacsoportba választottak, akkor én voltam az egyetlen tagja ennek a munkacsoportnak és ilyen minőségemben tárgyaltam különböző munkacsoportok vezetőivel.

– kezdte beszámolóját Csercsa Balázs, majd azt is elmondta, hogy ő állította össze az egyházpolitikai programot, ami két héttel ezelőttig érvényes volt. Emiatt minden találkozón részt vett, amit a szakpolitikusok számára szerveztek, illetve hozzáférése volt a Tiszának a belső szakmai anyagaihoz, dokumentumaihoz is.

Az említett megbeszéléseken már akkor szóba kerültek a vagyonadóról, a többkulcsos adóról és a progresszív SZJA-ról szóló tervek. Már 2024 végén volt egy titkos szakmai egyeztetés, valamint egy networking találkozó, ahol több száz szakember vett részt a Lechner Rendezvényközpontban.

Erről akkor nem beszéltünk, viszont ez egy nagyon fontos networking ebéd volt, és itt az volt a cél, hogy beszélgessünk egymással, és már akkor felmerültek ezek a kérdések, mint a vagyonadó, mint a progresszív SZJA. Tehát amiket ebből a 600 oldalas dokumentumból is megismertünk.

– mondta el Csercsa és ezután azt is megosztotta, hogy a Tiszánál azonnal kapkodni kezdtek, mikor nyilvánosságra került az a bizonyos gazdasági tervezet.

Csercsa Balázs: valóban létezik a Tisza megszorító programja

A kiugrott Tiszás arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter már tavaly augusztus 20-án egy olyan programról beszélt amely 2035-ig tartalmazta a célokat, majd a megjelenés után szeptemberben megjelent a Tiszán belül Tanács Zoltán és neki az lett szerepe és a feladata, hogy egy olyan programot hozzon létre, amelyet a kampányban publikálni lehet, amely kampányszerű ígéreteket tartalmaz, amivel meg lehet nyerni a választást.

Ez szerintem nagyon jól mutatja, és ezért is örülök neki, hogy ez megjelent végre, mert nagyon jól mutatja, hogy amit korábban elmondtam, az így is van, ugyanis ez nem más, mint egy kampányszerű program, tehát ígéreteket tartalmaz, de konkrétumokat nem, azt, hogy hogyan akar valamit megcsinálni a Tisza.

– fejtette ki.

Azt gondolom, hogy ez a program ez kicsit olyan, mint mikor egy férfi és egy nő matchel a Tinderen, és akkor a férfi elkezd üzeneteket küldözgetni a nőnek, hogy jó drágám, én vagyok a legjobb férfi, én olyan adottságokkal rendelkezem, mint senki más, és majd amikor találkozunk, akkor olyan jó lesz neked, mint soha korábban, és akkor, amikor megtörténik ez a találkozás, akkor a nő azon gondolkodik, hogy nem erre számítottam, nem erről volt szó. Tehát ebben ugye a férfi a Tisza Párt és a magyar társadalom a nő.

– mondta el véleményét a Tisza programjával kapcsolatban Csercsa Balázs, aki ezután egy jól hangzó ígéretek gyűjteményének nevezte a programot, mivel a párt csak a lényegről nem beszél.