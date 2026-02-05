Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
A Tisza a választások után azonnal bevezetné a megszorító csomagot

Tisza-adó
2026. február 05.
Csercsa Balázs azt állítja, hogy a nyilvánosságra került adótervek valóban a pártnál készültek, és a kampányüzenetek nem fedik a háttérben zajló munkát. Szerinte a Tisza Párt kétféle programmal számol: egyet mutat a választóknak, miközben egy másik, megszorításokat is tartalmazó tervet tart fenn a választások utáni időszakra.
Csercsa Balázs szerint az Index által korábban nyilvánosságra hozott dokumentum valóban a Tiszánál készült, és a párt a kampányban mást kommunikál, mint amire a háttérben készül. A volt munkacsoport-vezető úgy fogalmazott, hogy a kiszivárgott adótervek is a Tisza Párthoz köthetők, és a pártnak valójában két programja van: egy nyilvános és egy külön a választásokra szánt.

Tisza párt
A Tisza Párt a választások után megszorító intézkedéseket hozna Fotó: Hatlaczki Balazs / Pesti Srácok

Csercsa Balázs elmondta azt is, hogy kedden tanúként hallgatta meg a bíróság az Index kérésére abban az ügyben, amely a portál által közölt, több száz oldalas, a Tisza Párt feltételezett adóterveit is tartalmazó dokumentumról szól. 

Ezután pedig felidézte, hogy a Tisza azért perelte be az Indexet, mert vitatja a irat párthoz kötődését, ő viszont ennek az ellenkezőjében biztos. A meghallgatásán ezt akkor is vállalta, amikor a párt ügyvédje pszichikai nyomást gyakorolt rá, és azzal vádolta, hogy pénzt vagy állást kap a vallomásáért.

A volt vezető azért is ennyire biztos abban, hogy a kiszivárgott program létezik, mert amikor a Tiszánál dolgozott, akkor a munkatársaitól bővebb információkat szerzett ez ügyben és  szakpolitikai beszélgetéseken hallott a kiszivárgott dokumentum által érintett témákról.

Kárász Róbert kérdésére, hogy van-e köze Surányi Györgynek, Lengyel Lászlónak, Bokros Lajosnak, Petschnig Mária Zitának, Kéri Lászlónak és Simor Andrásnak a Tisza Párthoz, Csercsa Balázs úgy fogalmazott, még ha hivatalosan nem is ültek bent a munkacsoportokban, a program készítésekor a véleményük így is erősen befolyásolta a párt irányvonalát.

Nem is csoda hiszen az említett szakértők több fórumon is megszorításokról beszéltek. Surányi György, a Horn-kormány alatt a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke arról beszélt a XVII. kerületi rákosmenti Tisza-sziget fórumán, hogy a rezsicsökkentést el kell törölni.

A Tisza párt minden kormányzati intézkedést eltörölne

Az eltörölni kívánt kormányzati intézkedés egyáltalán nem népszerű a TISZA-közeli szakértők körében, Petschnig Mária Zita például az „eszement ötletek” közé sorolta az édesanyák szja-mentességét. Emellett  a Tisza Párt programírója még a 13. havi nyugdíj eltörlését is felvetette.

Lengyel László közgazdász, jogász is hasonló véleményen van. Ugyanis egy interjúban azt mondta: Magyar Péterék „öt percen belül el fogják venni” a 14. havi nyugdíjat, ha kormányra kerülnek.

Az újra megszólaló Bokros Lajos mondatait, amelyek még a Belvárosi Szabadegyetemen hangoztak el tavaly októberben, szintén ugyanezeket az álláspontokat tükrözik. A Tisza-csomaggal kapcsolatban, arról értekezett, hogy vagy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy pedig fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert. Mind a 13. havi nyugdíj felszámolása, mind a nyugdíjrendszer szétverése, privatizálása olyan gondolat, amely szerepelt a csomagban. Olyannyira, hogy már idén szeptembertől kizárólag a magánbiztosítók rendszerét vezetnék be, szétverve a jelenlegi szolidaritáson alapuló rendszert - írja a Ripost

Mint mondta, volt szó a pártban a választások után tervezett megszorító intézkedésekről, vagyonadóról, progresszív adózásról, de arról is hallott, hogy vitatják, fenntartható-e a családtámogatási rendszer, a rezsitámogatási rendszer, a támogatott lakáshitel.


 

