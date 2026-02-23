Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
1000 forintos benzin? Ezt nem hagyjuk! - videó

magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 20:52
orbán viktorbenzin
Magyarországon nem lesz üzemanyaghiány!

1000 forintos benzin?


Az ukránok az olajszállítás leállításával próbálják megbuktatni a kormányt és helyzetbe hozni a Tiszát. 


Ezt nem hagyjuk! Magyarországon nem lesz üzemanyaghiány!

- írja Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójában, amelyben kifejti, hogyan védi meg Magyarországot az üzemanyaghiánytól.

