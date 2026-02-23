1000 forintos benzin? Ezt nem hagyjuk! - videó

1000 forintos benzin?
Az ukránok az olajszállítás leállításával próbálják megbuktatni a kormányt és helyzetbe hozni a Tiszát.
Ezt nem hagyjuk! Magyarországon nem lesz üzemanyaghiány!
- írja Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójában, amelyben kifejti, hogyan védi meg Magyarországot az üzemanyaghiánytól.
