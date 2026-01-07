Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
„Ne a budapestiek biztonságán spóroljon!” – Szentkirályi Alexandra keményen nekiment Karácsony Gergelynek

Szentkirályi Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 08:36
Karácsony Gergely
Szentkirályi Alexandra a hóhelyzetről tett ki egy posztot.

Szentkirályi Alexandra egy új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amiben a hóhelyzettel kapcsolatban osztotta meg a gondolatait, és közben keményen nekiment Budapest főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek is.

Szentkirályi Alexandra / Fotó: Gáll Regina / Bors

Sok hó esett, nehéz eltakarítani, de az, hogy a főpolgármester nagy arccal már tegnap ünnepeltette magát kiváló hókotró munkájáért azért elég pofátlan.

Már tegnap este teljesen kiszámíthatatlanul közlekedtek a villamosok és a főbb útvonalakon is csak araszolni lehetett - mellékutcákról nem is beszélve.

Ma reggelre viszont még rosszabb lett a helyzet. Tényleg csak annak javaslom a vezetést, akinek az autója és vezetési képességei alkalmasak rá.

Egyúttal köszönöm azoknak a munkáját is, akik éjjel-nappal takarították a havat az elmúlt 24 órában, a gond termesztésen nem velük van.

Hanem ki mással mint a főpolgármesterrel, aki már tegnap hátradőlt, mint aki jól végezte dolgát és lájkokért versenyzik. Budpaesten közben meg elesett a budapestiek pedig jogosan vannak felháborodva.

Tudja főpolgármester úr, a hó nemcsak egy napig eshet és bármikor eshet. Korán reggel is. Tessék felkelni időben és dolgozni! Ne a budapestiek biztonságán spóroljon!

– írta Szentkirályi Alexandra.

