„Ne a budapestiek biztonságán spóroljon!” – Szentkirályi Alexandra keményen nekiment Karácsony Gergelynek

Szentkirályi Alexandra egy új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amiben a hóhelyzettel kapcsolatban osztotta meg a gondolatait, és közben keményen nekiment Budapest főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek is.
Sok hó esett, nehéz eltakarítani, de az, hogy a főpolgármester nagy arccal már tegnap ünnepeltette magát kiváló hókotró munkájáért azért elég pofátlan.
Már tegnap este teljesen kiszámíthatatlanul közlekedtek a villamosok és a főbb útvonalakon is csak araszolni lehetett - mellékutcákról nem is beszélve.
Ma reggelre viszont még rosszabb lett a helyzet. Tényleg csak annak javaslom a vezetést, akinek az autója és vezetési képességei alkalmasak rá.
Egyúttal köszönöm azoknak a munkáját is, akik éjjel-nappal takarították a havat az elmúlt 24 órában, a gond termesztésen nem velük van.
Hanem ki mással mint a főpolgármesterrel, aki már tegnap hátradőlt, mint aki jól végezte dolgát és lájkokért versenyzik. Budpaesten közben meg elesett a budapestiek pedig jogosan vannak felháborodva.
Tudja főpolgármester úr, a hó nemcsak egy napig eshet és bármikor eshet. Korán reggel is. Tessék felkelni időben és dolgozni! Ne a budapestiek biztonságán spóroljon!
– írta Szentkirályi Alexandra.
