Kiderült: itt várható ma jelentős havazás, 10-20 centiméter friss hó is eshet

Szerdán keleten várható jelentős havazás, csütörtök reggelig további 10-20 centiméter friss hó várható, ezért a HungaroMet Zrt. szerdára több keleti vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.

Több vármegyére is riasztást adtak ki a havazás miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Purger Tamás / MTI

Továbbra sem kímél minket a havazás

A HungaroMet Zrt. az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzésében azt írta, keleten még a szerda délelőtti órákig további havazás valószínű, amelyből legfeljebb 5 centiméter hó lesz, Szabolcsban esetleg 5-10 centiméter, majd a csapadékzóna kelet felé elhagyja az országot.

A késő délutáni, esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, amely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást. Keleten ebből csütörtök reggelig további 10-20 centiméter friss hó várható, lokálisan ennél több is hullhat. A csapadékzóna érintheti a Duna-Tisza közének keleti felét és a déli határvidéket is, arrafelé legfeljebb 5 centiméter friss hó hullhat, míg másutt az országban legfeljebb hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy szerda délutánig a Dunántúl nyugati felén, kétharmadán az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat. A Bakony térségében az erős szél magasabb hótorlaszokat emelhet, míg északkeleten, a Bodrogközben késő délelőttig erős, olykor viharos széllökések fordulhatnak elő, amelyek ott is komolyabb hótorlaszokat emelhetnek. Délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek. Csütörtökre virradó éjszaka viszont egyre nagyobb területen erőre kap a szél, ekkortól már nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban.

A meteorológiai szolgálat szerdára másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Veszprém vármegyére, továbbá Csongrád-Csanád, Békés és Hajdú-Bihar vármegyére, ezekben 24 óra alatt 20 centiméternyit meghaladó friss hó várható. Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben szerda éjfélig, mert 12 óra alatt öt centméternyinél több friss hó hullhat.