Orbán Viktor megerősítette: minden kérdést megválaszoltak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 14:23
Orán Viktor egy 2,5 órás sajtótájékoztatót tartott.
Január ötödikén, 11 órától tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Orbán Viktor. A miniszterelnök korábban elárulta, hogy az eseményre több mint 50 média újságírója regisztrált, így a kormányfő legalább ennyi kérdéssel számolt. Nemrég a közösségi oldalán árulta el, hány kérdező volt a sajtótájékoztatón. 

Minden kérdésre  válaszolt Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

Minden kérdésre válaszolt Orbán Viktor

29 kérdező. 2,5 óra. Minden is megválaszolva

- írta meg nemrég a közösségi oldalán a kormányfő.

 

