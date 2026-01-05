Orbán Viktor megerősítette: minden kérdést megválaszoltak

Január ötödikén, 11 órától tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Orbán Viktor. A miniszterelnök korábban elárulta, hogy az eseményre több mint 50 média újságírója regisztrált, így a kormányfő legalább ennyi kérdéssel számolt. Nemrég a közösségi oldalán árulta el, hány kérdező volt a sajtótájékoztatón.
29 kérdező. 2,5 óra. Minden is megválaszolva
- írta meg nemrég a közösségi oldalán a kormányfő.
