Orbán Viktor megerősítette: minden kérdést megválaszoltak

Január ötödikén, 11 órától tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Orbán Viktor. A miniszterelnök korábban elárulta, hogy az eseményre több mint 50 média újságírója regisztrált, így a kormányfő legalább ennyi kérdéssel számolt. Nemrég a közösségi oldalán árulta el, hány kérdező volt a sajtótájékoztatón.

Minden kérdésre válaszolt Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

29 kérdező. 2,5 óra. Minden is megválaszolva

- írta meg nemrég a közösségi oldalán a kormányfő.