Kocsis Máté: A Tisza a választók becsapására készül

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt az Igazság órája első vendége 2026-ban.

Kocsis Máté az Igazság órája vendége volt

Fotó: MW

A január már nem politikai uborkaszezon, indul a jelöltállítási folyamat, szombaton pedig Fidesz-kongresszus lesz – közölte Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a Bors különszámáról és annak betiltásáról az mondta, ebbe a bírók is beszálltak, és kérdés, hogy jól van-e ez így. – Amikor egy bíró világossá teszi, hogy nem jobboldali szavazó, az ismert, de a mostani eset egészen elképesztő.

A baloldali MÚOSZ pedig tele van komcsikkal, rettenetes baloldali gyülekezet, és a bírósághoz hasonló magatartásuk, miszerint minden Tisza-ellenes újságírás betiltása helyes, elképesztő.

Ráadásul a MÚOSZ alelnöke az érintett bíróhoz hasonlóan Tisza Világ applikációt letöltő személy – mondta, hozzátéve, ha nem lenne igaz mindaz, amit a Borsban leírtak, akkor miről beszélt Tarr Zoltán? Mint mondta,

a Tisza a választók becsapására készül.

Jelezte, a választás arról szól, hogy melyik politikai erő mit képviselne kormányon.

A Tisza programját pedig senki nem ismerné, ha nem szivárgott volna ki.

– A választók honnan tudnák egyébként, mit tenne a Tisza kormányon? – tette fel a kérdést. Szerinte mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy olyanok, mint a kommunisták, komplett lapokat tiltanának be, a bíróság pedig kettős mércével működik. Ennek kapcsán kitértek arra, hogy a Magyar Hang arról írt, hogy mennyivel drágább lett a kakaó, ami persze nem volt igaz, de senki nem tiltja be a lapot a nyilvánvaló hazugságért. – Pofátlan módon keverték a 70 grammos és az 1000 grammos kakaót, de ez senkit nem zavar – mondta.

Bajnai visszatér

A politikus jelezte, Bajnai Gordon szemszögéből nézve valóban rossz irányba mennek a dolgok, hiszen az ő kormányzása alatt csőd szélére sodorták az országot, ami után a nemzeti kormány tett rendet. Bajnai mellett szóba kerültek olyan baloldali emberek, mint Kéri László, aki Radnai Márk szerint az „első tiszás” - írja a Magyar Nemzet.

Azok gyűlnek most össze, akik a korábbi baloldali kormányokban jó pozíciókban ültek, de 15 éve nem voltak hatalmon.

Magyar Péternek meg célszerűbb letagadni, mint bevallani, hogy az összes levitézlett balos ott van mögötte – vélekedett, hozzátéve, jobboldalról a kutya sem csatlakozott hozzá. – A program baloldali, a szakértők baloldaliak, akkor is, ha Magyar Péter ezt nem ismeri be – szögezte le.