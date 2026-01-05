Kocsis Máté: A Tisza a választók becsapására készül

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt az Igazság órája első vendége 2026-ban.
A január már nem politikai uborkaszezon, indul a jelöltállítási folyamat, szombaton pedig Fidesz-kongresszus lesz – közölte Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a Bors különszámáról és annak betiltásáról az mondta, ebbe a bírók is beszálltak, és kérdés, hogy jól van-e ez így. – Amikor egy bíró világossá teszi, hogy nem jobboldali szavazó, az ismert, de a mostani eset egészen elképesztő.
A baloldali MÚOSZ pedig tele van komcsikkal, rettenetes baloldali gyülekezet, és a bírósághoz hasonló magatartásuk, miszerint minden Tisza-ellenes újságírás betiltása helyes, elképesztő.
Ráadásul a MÚOSZ alelnöke az érintett bíróhoz hasonlóan Tisza Világ applikációt letöltő személy – mondta, hozzátéve, ha nem lenne igaz mindaz, amit a Borsban leírtak, akkor miről beszélt Tarr Zoltán? Mint mondta,
a Tisza a választók becsapására készül.
Jelezte, a választás arról szól, hogy melyik politikai erő mit képviselne kormányon.
A Tisza programját pedig senki nem ismerné, ha nem szivárgott volna ki.
– A választók honnan tudnák egyébként, mit tenne a Tisza kormányon? – tette fel a kérdést. Szerinte mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy olyanok, mint a kommunisták, komplett lapokat tiltanának be, a bíróság pedig kettős mércével működik. Ennek kapcsán kitértek arra, hogy a Magyar Hang arról írt, hogy mennyivel drágább lett a kakaó, ami persze nem volt igaz, de senki nem tiltja be a lapot a nyilvánvaló hazugságért. – Pofátlan módon keverték a 70 grammos és az 1000 grammos kakaót, de ez senkit nem zavar – mondta.
A politikus jelezte, Bajnai Gordon szemszögéből nézve valóban rossz irányba mennek a dolgok, hiszen az ő kormányzása alatt csőd szélére sodorták az országot, ami után a nemzeti kormány tett rendet. Bajnai mellett szóba kerültek olyan baloldali emberek, mint Kéri László, aki Radnai Márk szerint az „első tiszás” - írja a Magyar Nemzet.
Azok gyűlnek most össze, akik a korábbi baloldali kormányokban jó pozíciókban ültek, de 15 éve nem voltak hatalmon.
Magyar Péternek meg célszerűbb letagadni, mint bevallani, hogy az összes levitézlett balos ott van mögötte – vélekedett, hozzátéve, jobboldalról a kutya sem csatlakozott hozzá. – A program baloldali, a szakértők baloldaliak, akkor is, ha Magyar Péter ezt nem ismeri be – szögezte le.
Kocsis Máté szerint februárban várható egy váltás a Tisza soraiban, hiszen a párt embereit alig ismerik, népszerűségi mutatóik pedig nagyon gyatrák.
Hozzátette, vannak baloldali elemzők és újságírók, akik már tudják, hogy ez így nem fog menni, és a hitelesség megőrzése miatt a közvélemény-kutatók is változtatnak a felmérési eredményeken, és az sem véletlen, hogy „Karácsony Gergely melegít”.
– Magyar Péter egy báb, a Tisza Párt pedig egy bábkormány lenne.
Meg akarják buktatni Brüsszelben Orbán Viktort, mert ha marad a nemzeti kormány, nem tudják végigvinni a háborús terveket.
És Magyar Péter hiába mondja, hogy nem szeretne háborút, ő egy fogott ember, egy báb – hangsúlyozta.
Az ukránoknak szánt európai támogatásról azt mondta, ez egy feneketlen kút, az első 800 milliárd eurós segély csak az első a sorban, ennek a ránk eső része is tekintélyes összeg lenne, így mi ebben nem kívánunk részt venni. – A humanitárius segítséget mindig megadtuk, és meg is fogjuk adni, a magyarok pénzét csak akkor lehet elküldeni Ukrajnába, ha Tisza-kormány lesz.
Az adásban szó volt arról is, hogy Nyugat-Európában a bevándorlók a rendőrökre támadtak több városban. Kocsis Máté szerint
Orbán Viktor migrációhoz való hozzáállását még azok is elismerik, akik nem szeretik a miniszterelnököt.
– Fizikai és jogi határzárral is védekezünk, és ennek köszönhető, hogy Magyarországon ilyen nincs.
A nyugatiak elpuskázták, és hiába látják most, hogy ez rossz döntés volt, már késő.
Hozzátette, nyílt és durva módon veszik el a kultúránkat, amikor szilveszterkor nem mehetsz ki az utcára a barátaiddal.
Az az üzenet, hogy ti, keresztény európaiak nem fogtok adventezni, nem fogjátok várni a Megváltót, félni fogtok, és nem ünneplitek az új évet
– fogalmazott, jelezve, ma már a rendőrségi egységre támadva üzenik, tőlük sem félnek, és így nyomják ki az európaiakat a saját életterükből, kultúrájukból.
Kiderült, Magyar Péter egyáltalán nem reagált a szilveszteri zavargásokra, mint Kocsis Máté felhívta a figyelmet, ő ilyenekre nem reagálhat. – Hogy ő nem szólal meg, nyilvánvaló, mert neki nincs engedélye erre. Azt tolerálják, hogy egy-két dologban hazudozzon itthon, letagadjon dolgokat, de közleményeket nem szabad kiadni – mondta. Jelezte, Weber maga mondta ki, hogy Magyar Péternek kell lennie Magyarország új arcának.
Arra, hogy a tiszások arról szavaztatják egymást, mely fideszes politikusokat zárnának börtönbe, Kocsis Máté azt mondta: vannak komcsi hagyományok, ezek egyike a bebörtönzés. – Minden választás előtt kapnak egy kis ingert, és ilyen szavazásokat indítanak.
Ezek komcsik, nincs ebben semmi meglepő. Komcsi volt az apjuk, a nagyapjuk is, és abban hisznek, hogy börtönbe kell zárni az embereket. Ez a kommunista reflex
– mondta, hozzátéve: náluk vita nincs, börtön van.
