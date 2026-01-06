Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Figyelmeztetést adott ki Orbán Viktor: a helyzet ma fokozódni fog

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 08:41
Orbán Viktor azt kérte, mindenki nagyon vigyázzon magára.
Bors
"Nincs szebb egy havas reggelnél" - jegyezte meg kedd reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor, mialatt egy olyan képet osztott meg, amelyen épp havat lapátol. A miniszterelnök ezután egy figyelmeztetést is közzétett.

Orbán Viktor karácsonykor
Erre figyelmeztetett Orbán Viktor / Fotó:   Facebook

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

A hóhelyzet ma fokozódni fog, mindenki nagyon vigyázzon magára!

- jelezte a kormányfő.

Ilyen időjárásra kell számítani

A mai napon északnyugaton erősen felhős lesz az ég. A hajnali havazás után átmeneti csapadékszünet lesz, majd kb 11-12 órától dél felől erős havazás kezdődik. Sokfelé kiadós mennyiségű hó hullhat! ÉNy-on ugyanakkor alig várható csapadék. Az élénk ÉNy-i szél hófúvásokat okoz, tovább nehezítve a közlekedést. Mindössze -2 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

 

