Orbán Viktor: Újabb számlát adtak le az ukránok

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 07:15
Orbán Viktor rámutatott: az ukrán gömböc enni kér.
"Újabb számlát adtak le az ukránok. Ezúttal egy 800 milliárd dollárosat. Ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat. Bődületes összeg. Az éves magyar GDP közel négyszerese" - írta a kedd reggeli Facebook-posztjában Orbán Viktor.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: mw

Ezt írta Orbán Viktor

Ezért akarták a brüsszeliek minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést. Az ukrán gömböc enni kér

- tette hozzá a miniszterelnök.

Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához. A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára

- emelte ki.

Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk

- zárta a bejegyzését a kormányfő.

 

