Orbán Viktor: Újabb számlát adtak le az ukránok

"Újabb számlát adtak le az ukránok. Ezúttal egy 800 milliárd dollárosat. Ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat. Bődületes összeg. Az éves magyar GDP közel négyszerese" - írta a kedd reggeli Facebook-posztjában Orbán Viktor.
Ezért akarták a brüsszeliek minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést. Az ukrán gömböc enni kér
- tette hozzá a miniszterelnök.
Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához. A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára
- emelte ki.
Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk
- zárta a bejegyzését a kormányfő.
