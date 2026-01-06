Orbán Viktor: Újabb számlát adtak le az ukránok

"Újabb számlát adtak le az ukránok. Ezúttal egy 800 milliárd dollárosat. Ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat. Bődületes összeg. Az éves magyar GDP közel négyszerese" - írta a kedd reggeli Facebook-posztjában Orbán Viktor.

Ezt írta Orbán Viktor

Ezért akarták a brüsszeliek minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést. Az ukrán gömböc enni kér

- tette hozzá a miniszterelnök.

Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához. A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára

- emelte ki.

Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk

- zárta a bejegyzését a kormányfő.