Rétvári Bence: Csak Orbán Viktor képes arra, hogy Magyarországot kívül tartsa a háborún

Ez látható abból, hogy a háborúpárti országok vezetői az összes többi miniszterelnököt, ha akarta, ha nem, belesodorták ebbe a háborúpárti elitbe - tette hozzá, és megjegyezte, Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét sem engednék ebből kilógni, de nem is akarna és nem is tudna.

Fotó: Máthé Zoltán

A politikus úgy fogalmazott, a nyugat-európai vezetők egymásra licitáltak abban, hogy még erősebb, még több segítséget nyújtsanak Ukrajnának. Példaként Németországot említette, amely először csak védősisakokat ajánlott fel, aztán küldtek fegyvert, rakétát, vadászgépet, harckocsit. Most ott tartunk, hogy elindul a sorozólevelek postázása, amelyeket a német fiatalok január első napjaiban kapnak meg - tette hozzá.

Közölte: minden év csak egy radikálisabb, az Európai Unió még extrémebb bevonódását jelentette a háborúba.

Magyarország ezért mondta azt, hogy az elején kell megállni - hangsúlyozta Rétvári Bence, megjegyezve: a háborúpárti politikusok most ott tartanak, hogy soroznak, aztán majd az jön, hogy békefenntartókat küldenek, meg kiképzőket, "csak segédcsapatokat". Utána jön az, amikor konkrétan a frontra küldik az európai embereket, az európai katonákat - tette hozzá.

Rétvári Bence kiemelte, az eddigi intézkedésekkel nem sikerült elérni, hogy véget érjen a háború, azt viszont igen, hogy az európai gazdaság egyre rosszabb helyzetbe kerüljön.

A KDNP alelnöki posztját is betöltő politikus szerint ha az európai vezetők tizedakkora energiát fektetnének abba, hogy béke legyen, mint abba, hogy a háborúhoz még több pénzt és fegyvert biztosítsanak Ukrajnának, már béke lenne. De ezzel nem foglalkoznak, szóba se állnak a másik féllel, Oroszországgal, így pedig nehéz tárgyalni, megállapodni - jegyezte meg.

Csak Orbán Viktor az, illetve most már egy-két másik európai vezető, akik a másik oldallal is szóba állnak és békét szorgalmaznak

- közölte.

Az államtitkár Orbán Viktor hétfői sajtótájékoztatójáról elmondta, nem nagyon fordult elő korábban, hogy ekkora nemzetközi figyelem irányuljon egy magyar miniszterelnök véleményére. Egy valódi vízióval rendelkező, jövőképet adó vezetője van Magyarországnak, aki átfogó képet tud adni mindenre. Hozzátette: nem volt olyan kérdés a világ bármely szegletéből, amit ne válaszolt volna meg.

Az oktatásról szólva az államtitkár kifejtette, 2010-ben 215 ezer forint körül, 2022-ben mintegy 450 ezer forint volt a tanárok átlagbére Magyarországon, jelenleg meghaladja a 900 ezer forintot. A tanárok, tanítók, óvónők bére így ebben a ciklusban több mint a duplájára emelkedett.

A politikus hangsúlyozta, a gyermekek állnak az intézkedések középpontjában. Annak érdekében, hogy csökkenjenek a társadalmi különbségek, a hátrányos helyzetű településen tanító pedagógusok 20 százalékkal magasabb bért kapnak, ahogy nagyobb a juttatásuk a hiányterületen dolgozóknak, és a teljesítményértékelési rendszer alapján is elismerik azokat, akik többet tesznek a gyerekekért.