Orbán Viktor rendkívüli, évzáró interjújában: 2026 a háborús döntés éve lesz

Ez egy fontos év volt, vízválasztó – kezdte ki Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának adott évértékelő interjújában.
A kormányfő ezt követően emlékeztetett, amikor Donald Trump megnyerte a választást, arra lehetett építeni, hogy az amerikai elnök maga mellé sodorja az európaiakat és véget vet az ukrajnai háborúnak.
Mi is erre építettük a terveinket, de nem ez történt
– idézte fel Orbán Viktor.
Hozzátette:
először fordult elő olyan, hogy az európaiak és az amerikaiak egy stratégiai jelentőségű ügyben ellentétes álláspontot képviselnek. Magyarországra nézve ez azt jelentette, hogy dönteni kellett, hogy melyik oldalra állunk, az amerikai béketörekvéseket vagy a brüsszeli háborús terveket támogatjuk.
Orbán Viktor szerint a 2026-os választáson azt a döntést kell meghozni, hogy Magyarország folytatja a kimaradás politikáját vagy csatlakozik Brüsszelhez.
2026 a háborús döntés éve lesz
– húzta alá a miniszterelnök.
Ezt követően arról beszélt, úgy látja:
A tanulság az, hogy ha egy országban van döntésképesség, belpolitikai stabilitás, akkor brüsszeli és amerikai nyomás ellenére is ki lehet maradni a háborúból.
Továbbá emlékeztetett, hogy a magyaroknak teljes újratervezést kellett végrehajtania, amikor az európai hadigazdálkodással szemben az ország úgy döntött, hogy egy békegazdaság útvonalán halad.
Ebből következik a 11 százalékos béremelés, az otthonteremtési program, a 14. havi nyugdíj és az édesanyák szja-mentessége
– sorolta Orbán Viktor. Kiemelte: a magyar gazdaság teljesítménye az értékteremtésre épül.
Piacképes termékeink vannak. Az egyik piacunk az Európai Unió, azonban a hadigazdaságra való átállás veszteséget okoz a magyar gazdaságnak
– mutatott rá a kormányfő.
Emlékeztetett: éppen ezen veszteségek kiküszöbölésére hirdette meg a kormány a konnektivitás politikáját, amelynek lényege, hogy a magyar áruk, termékek minél több helyen piacot találjanak.
A miniszterelnök úgy látja, hogy a nyugati világ kettévált. Az Egyesült Államok mást csinál, mint az európaiak. A magyar kormány támogatja az Egyesült Államok békepárti politikáját. Orbán Viktor szerint, ha az amerikaiaknak sikerülne megállapodni az oroszokkal, akkor kinyílna hazánk előtt az orosz piac.
A 2026-os év nagy kérdésének tekinti, hogy az amerikaiak az európaiak nélkül békét tudnak-e kötni az oroszokkal. Magyarország elég erős ahhoz, hogy ki tudjon maradni a háborúból
– húzta alá. A kormányfő szerint Európában eldöntötték, hogy ők háborúba mennek. Az európai vezetők egyeztetései hadi tanácskozásokhoz hasonlítanak – számolt be az uniós csúcsokon szerzett tapasztalatairól. Orbán Viktor úgy véli, hogy az európai vezetők közel sétálnak a háborús szakadékhoz.
Hazánk a nyugati szövetségi rendszer része marad, nem akar abból kilépni
– jelentette ki. Hozzátette: azt akarjuk, hogy értelmes döntések szülessenek.
Célként jelölte meg, hogy Brüsszelben a békepárti erők jussanak hatalomra.
A békegazdaság korszakát akarjuk visszahozni egész Európába
– jegyezte meg.
A belpolitikai helyzettel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta: a lehető legtöbb döntést egyeztetéseket követően kell meghozni.
Azt szeretem, hogy világos legyen az a három-négy érték, amelyen áll egy ország politikája. Magyarország ebből a szempontból kivételesen stabil európai ország
– mutatott rá Orbán Viktor. Meggyőződése, hogy nem szabad engedni a munkaalapú és a családbarát társadalom alapelveiből.
Abban bízunk, hogy a rossz arcok mindig távoznak. És abban, hogy a rossz arcok a rossz tulajdonságaikat is magukkal viszik
– jegyezte meg a kormányfő arra a kérdésre, hogy mennyire tanul a Fidesz a hibáiból és megvan-e bennük a megújulás képessége a kritikák hatására.
Olyan, hogy mindig minden jó, nincsen, mindig mindenen lehet javítani. A kérdés az, hogy van-e olyan cél, amely felé haladunk
– mondta Orbán Viktor. Rámutatott: van egy nemzetstratégiájuk. Most éppen az, hogy kimaradjunk a háborúból.
Magyar Péterről úgy vélekedett, hogy elsődlegesen kormányoznia kell a kormánynak, és ehhez képest másodlagosnak tekinti az ellenzéki pártokkal párbajozást. A kormányzópárt nem igazíthatja aszerint a lépéseit, hogy éppen mi történik az ellenzéki oldalon – tette hozzá a miniszterelnök.
Szerinte lényegi változás nem történt az ellenzéki oldalon, mert azon az oldalon a brüsszeli utasításokat végrehajtó erők vannak.
Elfogadják a migrációs paktumot, együtt mennek az európaiakkal a háborúba, és hajlandók megtenni, ha Brüsszel gender-szabályozást követel
– sorolta a kormányfő.
2026-ban arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból.
Abban erősítsenek meg, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből
– jelentette ki Orbán Viktor.
A másik út a hadigazdaság, amivel belépünk a háborúba, átszervezik a gazdaságot, a magyarok pénzét elviszik Brüsszelbe, onnan pedig Ukrajnába. Ennek következményeként a magyarok elszegényednének
– tette hozzá a miniszterelnök.
A kormányfő úgy látja, Magyarország legnagyobb versenyelőnye, hogy egységes, gyorsan reagáló kormánya van, amely határozottan képviseli a választók érdekeit.
A miniszterelnök az évértékelő interjú végén békés új évet kívánt minden magyarnak.
Béke, béke, béke
– fogalmazta meg az új évre a legfontosabb kívánságát Orbán Viktor.
