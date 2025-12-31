Orbán Viktor rendkívüli, évzáró interjújában: 2026 a háborús döntés éve lesz

Ez egy fontos év volt, vízválasztó – kezdte ki Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának adott évértékelő interjújában.

Orbán Viktor

Fotó: mw

A kormányfő ezt követően emlékeztetett, amikor Donald Trump megnyerte a választást, arra lehetett építeni, hogy az amerikai elnök maga mellé sodorja az európaiakat és véget vet az ukrajnai háborúnak.

Mi is erre építettük a terveinket, de nem ez történt

– idézte fel Orbán Viktor.

Orbán Viktor: 2026 a háborús döntés éve lesz

Hozzátette:

először fordult elő olyan, hogy az európaiak és az amerikaiak egy stratégiai jelentőségű ügyben ellentétes álláspontot képviselnek. Magyarországra nézve ez azt jelentette, hogy dönteni kellett, hogy melyik oldalra állunk, az amerikai béketörekvéseket vagy a brüsszeli háborús terveket támogatjuk.

Orbán Viktor szerint a 2026-os választáson azt a döntést kell meghozni, hogy Magyarország folytatja a kimaradás politikáját vagy csatlakozik Brüsszelhez.

2026 a háborús döntés éve lesz

– húzta alá a miniszterelnök.

Ezt követően arról beszélt, úgy látja:

A tanulság az, hogy ha egy országban van döntésképesség, belpolitikai stabilitás, akkor brüsszeli és amerikai nyomás ellenére is ki lehet maradni a háborúból.

Továbbá emlékeztetett, hogy a magyaroknak teljes újratervezést kellett végrehajtania, amikor az európai hadigazdálkodással szemben az ország úgy döntött, hogy egy békegazdaság útvonalán halad.

Ebből következik a 11 százalékos béremelés, az otthonteremtési program, a 14. havi nyugdíj és az édesanyák szja-mentessége

– sorolta Orbán Viktor. Kiemelte: a magyar gazdaság teljesítménye az értékteremtésre épül.

Piacképes termékeink vannak. Az egyik piacunk az Európai Unió, azonban a hadigazdaságra való átállás veszteséget okoz a magyar gazdaságnak

– mutatott rá a kormányfő.

„Hazánk a nyugati szövetségi rendszer része marad”

Emlékeztetett: éppen ezen veszteségek kiküszöbölésére hirdette meg a kormány a konnektivitás politikáját, amelynek lényege, hogy a magyar áruk, termékek minél több helyen piacot találjanak.

A miniszterelnök úgy látja, hogy a nyugati világ kettévált. Az Egyesült Államok mást csinál, mint az európaiak. A magyar kormány támogatja az Egyesült Államok békepárti politikáját. Orbán Viktor szerint, ha az amerikaiaknak sikerülne megállapodni az oroszokkal, akkor kinyílna hazánk előtt az orosz piac.