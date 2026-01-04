Rétvári Bence: Újabb év, újabb tanári béremelés

SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 09:16
Öt év alatt így már több mint kétszeresére emelkedett a tanárok bére.
 A 2024-es 32,2%-os és a 2025-ös 21,2%-os emelés után újabb 10%-kal emelkedik a tanítók, a tanárok és az óvónők bére! Rétvári Bence elmondta, végre a tanárok olyan bért kapnak, ami méltó a tanári hivatáshoz. 

Ráadásul ez egy kiszámítható béremelkedés, hiszen 2031-ig minden évben annyival fog nőni, amennyivel a diplomások bére nő átlagosan. Ezzel az emeléssel már 900 ezer forint fölött van Magyarországon az átlagos tanárbér

- fejtette ki Rétvári Bence. Hozzátette, a béremelés 88 százalékban hazai költségvetési forrásból valósul meg, 12 százalékban pedig Európai Uniós forrásokból. Az is kiderült, hogy a tanári pálya egyre népszerűbbé válik:

