Orbán Viktor: A magyar út a béke útja, a másik Brüsszelé és a háborúé

Orbán Viktor a 31. Fidesz-kongresszus lezárásaként megtartott beszédében többek közt arról is szót ejtett: az áprilisi választások tétje Magyarország jövője. Tisztában kell lennünk vele, hogy ha Brüsszel bábjaira szavazunk, azzal háborúba sodorhatjuk az országunkat. Az EU ugyanis háborúra készül, amiből eddig minden erőnkkel igyekeztünk kimaradni. Hogy ez ezután is így lesz-e, az az áprilisi választások során dől el.

A veszélyek korában élünk. Békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok adhatnak a nemzeteknek

- hallható a beszéd részlete a miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött videóban.

"Két út áll előttünk. Áprilisban az egyik útra igent, a másikra nemet fog mondani Magyarország. Az egyik a magyar út, a béke útja. A másik Brüsszelé és a háborúé. A magyar út békés, a magyar út biztonságos, a magyar út sikeres, a magyar út felfelé visz, és ezen az úton mindenki, minden évben léphet egyet előre" - húzta alá a kormányfő.