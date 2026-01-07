Orbán Viktor: jelentés a hóhelyzetről és a védekezés állapotáról

Az Operatív Törzs felállt, Magyarországon ma elzárt település nincs. Összesen 833 munkagép látja el ezt a feladatot. Ennek a feladatnak keretében 91 ezer tonna útszóró sót és kétmillió liter kalcium C12-es oldatot szórtunk szét. Az ellátási rendszer működik. A mentők jelentése alapján 20-25 százalékkal növekedett a baleseteknek a száma, a sérüléses baleseteknek a száma. A kórházaknál átlagosan szintén 25 százalékkal nőtt az ellátási igény. A rendészeti szervek jelentős létszámmal vettek részt. A Hivatásos Katasztrófavédelmi Szervezet tűzoltás, műszaki mentések területén 323 fővel, a rendőrség összesen 95 intézkedést foganasított a hóhelyzet miatt, 1656 fő volt kint az utakon, és a szolgálati gépjárműveknek a száma 823 fő volt. Itt a polgárőrség segített a munkákban, bevezettük a füstölő kémény ellenőrzését ott, ahol egyedül élők és nem füstölt a kémény, ott tűzrakással, illetve a lakóknak az ellenőrzésével biztosítottuk azt, hogy senki ne hűljön ki az éjszaka során.