Orbán Viktor: Várom Pintér miniszter úr beszámolóját

"Reggeli lapátolás Várom Pintér miniszter úr beszámolóját az országos helyzetről" - osztotta meg nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében. Ebben azt is elmondta, ma is hólapátolással indult a nap.

Orbán Viktor elmondta: ma is hólapátolással indult a nap / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Hólapátolással kezdte a napot Orbán Viktor

Az még hagyján, a kislapát, mindjárt meghallgatjuk a belügyminisztert, mi van az országban a nagylapátokkal, a hóeltakarításokkal

- mondta el a felvételen a miniszterelnök, aki ma kormányülésen vesz részt.