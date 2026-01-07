Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Várom Pintér miniszter úr beszámolóját

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 12:36
hótakarításbelügyminiszter
Ma is hólapátolással kezdte a napot Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

"Reggeli lapátolás ✅ Várom Pintér miniszter úr beszámolóját az országos helyzetről" - osztotta meg nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében. Ebben azt is elmondta, ma is hólapátolással indult a nap.

Orbán Viktor elmondta: ma is hólapátolással indult a nap / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Hólapátolással kezdte a napot Orbán Viktor

Az még hagyján, a kislapát, mindjárt meghallgatjuk a belügyminisztert, mi van az országban a nagylapátokkal, a hóeltakarításokkal

- mondta el a felvételen a miniszterelnök, aki ma kormányülésen vesz részt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu