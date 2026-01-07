Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Itt a bizonyíték, hogy a Tisza Párt támogatja a migrációs paktumot! Magyar Péter egyértelműen hazudott

magyar péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 13:49
migrációs paktumtisza pártorbán viktordömötör csabamigráns
Magyar Péter hazudott az ATV-ben, amikor azt állította: mindig leszavazták a migrációs paktummal kapcsolatos uniós döntéseket. Most a saját szemeddel is meggyőződhetsz arról, hogy a Tisza Párt képviselői megszavazták a migrációs paktumot. Íme a bizonyító dokumentumok!
Bors
A szerző cikkei

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője dokumentumokkal cáfolja Magyar Péter állítását. A Tisza Párt elnöke tehát valótlant állított az ATV-ben, amikor azt mondta: a Tisza Párt képviselői mindig leszavazták a migrációs paktummal kapcsolatos uniós döntéseket. Dömötör Csaba konkrétan az Európai Parlament jegyzőkönyvére hivatkozik, nézz bele Te is! - írja a Ripost.

Tisza
Magyar Péter és a Tisza Párt titkolja, hogy brüsszeli gazdáit szolgálják ki: migránsokat akar a magyarok nyakába telepíteni / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Tisza Párt és Magyar Péter hazudik! Támogatják a migrációs paktumot

Magyar Péter az ATV-ben azt állította: a Tisza Párt mindig leszavazta a migrációs paktummal kapcsolatos indítványokat. Az uniós jegyzőkönyv alapján a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták azt az indítványt, amely 25 millió eurós pénzügyi alapot hozott létre a migrációs paktum gyors végrehajtására. A Mandiner cikke kiemeli, hogy ez újabb lebukás, tehát ez nem elszigetelt eset, hanem visszatérő minta: Magyar Péter itthon letagadja, amit Brüsszelben megszavaznak.

Dömötör Csaba a Fidesz EP-képviselőjének Facebook-posztja szerint:

Ez egy szépen kifejlett hazugság. A jelen lévő tiszások mind megszavazták az indítványt. Nem LE, hanem MEG.

Magyar Péterék az uniós pénzekért cserébe vállalják a migránsok betelepítését:

Magyar úr tegnap azt is mondta, hogy az uniós pénzekért cserébe »más dolgokat« is vállaltak Brüsszel irányába. Az ilyen jegyzőkönyvek mindenki számára egyértelműen megmutatják, hogy mit is jelentenek ezek a »más dolgok«.

A Mandiner cikke továbbá:

  • bírálja a Tiszához köthető médiát és influenszereket, amiért a hazugságot nem kérik számon Magyar Péteren
  • részletesen ír az újabb migrációs paktumról: gyorsított eljárások, kötelező szolidaritási mechanizmus - migráns elosztás vagy pénzbírság
  • Orbán Viktor nyilatkozataival zár

A miniszterelnök a témával kapcsolatban elmondta

Magyarországnak akár 23 ezer migrációs kérelmet kellene lebonyolítania, és egy 10 ezer fős tábort is fel kellene építenie. Magyarország ezt elutasítja. 

A miniszterelnök hangsúlyozza, hogy 2026 egyik fő politikai tétje a migráció lesz. Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján azonban világossá tette:

Nem veszünk át egyetlen migránst, nem építünk menekülttábort, és nem leszünk bevándorlóország. Az unió országait szétválasztja a migráció, és nehéz visszafordulni erről az útról.

Győződj meg Magyar Péter hazugságáról a saját szemeddel!

Mutatjuk a dokumentumot, amely alátámasztja, hogy hazudik a Tisza Párt ebben a kérdésben is! EP-s jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy a Tisza képviselői megszavazták a migrációs paktum végrehajtását segítő pénzügyi alapot. A Mandiner ezt a 2026-os migrációs vita előszobájaként értelmezi.

 

A Migrációs Paktum gyorsítására vonatkozó rész a jelentés végleges szövegében így hangzik:

62. megjegyzi, hogy a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében további finanszírozásra van szükség a Menekültügyi és Migrációs Paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítása érdekében; ezért úgy határoz, hogy 2025-re a költségvetési tervezethez képest 25 millió EUR-val megerősíti a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, tekintettel arra, hogy az pozitívan járult hozzá a menekültek azonnali támogatásához.

A Tiszások az egész jelentést, benne ezzel a migránsok elosztását gyorsító résszel megszavazták.

Nézd meg a szavazási jegyzőkönyvet, és győződj meg Magyar Péter hazugságáról a saját szemeddel!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
