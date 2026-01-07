Itt a bizonyíték, hogy a Tisza Párt támogatja a migrációs paktumot! Magyar Péter egyértelműen hazudott

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője dokumentumokkal cáfolja Magyar Péter állítását. A Tisza Párt elnöke tehát valótlant állított az ATV-ben, amikor azt mondta: a Tisza Párt képviselői mindig leszavazták a migrációs paktummal kapcsolatos uniós döntéseket. Dömötör Csaba konkrétan az Európai Parlament jegyzőkönyvére hivatkozik, nézz bele Te is! - írja a Ripost.
Magyar Péter az ATV-ben azt állította: a Tisza Párt mindig leszavazta a migrációs paktummal kapcsolatos indítványokat. Az uniós jegyzőkönyv alapján a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták azt az indítványt, amely 25 millió eurós pénzügyi alapot hozott létre a migrációs paktum gyors végrehajtására. A Mandiner cikke kiemeli, hogy ez újabb lebukás, tehát ez nem elszigetelt eset, hanem visszatérő minta: Magyar Péter itthon letagadja, amit Brüsszelben megszavaznak.
Dömötör Csaba a Fidesz EP-képviselőjének Facebook-posztja szerint:
Ez egy szépen kifejlett hazugság. A jelen lévő tiszások mind megszavazták az indítványt. Nem LE, hanem MEG.
Magyar Péterék az uniós pénzekért cserébe vállalják a migránsok betelepítését:
Magyar úr tegnap azt is mondta, hogy az uniós pénzekért cserébe »más dolgokat« is vállaltak Brüsszel irányába. Az ilyen jegyzőkönyvek mindenki számára egyértelműen megmutatják, hogy mit is jelentenek ezek a »más dolgok«.
A Mandiner cikke továbbá:
A miniszterelnök a témával kapcsolatban elmondta:
Magyarországnak akár 23 ezer migrációs kérelmet kellene lebonyolítania, és egy 10 ezer fős tábort is fel kellene építenie. Magyarország ezt elutasítja.
A miniszterelnök hangsúlyozza, hogy 2026 egyik fő politikai tétje a migráció lesz. Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján azonban világossá tette:
Nem veszünk át egyetlen migránst, nem építünk menekülttábort, és nem leszünk bevándorlóország. Az unió országait szétválasztja a migráció, és nehéz visszafordulni erről az útról.
Mutatjuk a dokumentumot, amely alátámasztja, hogy hazudik a Tisza Párt ebben a kérdésben is! EP-s jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy a Tisza képviselői megszavazták a migrációs paktum végrehajtását segítő pénzügyi alapot. A Mandiner ezt a 2026-os migrációs vita előszobájaként értelmezi.
A Migrációs Paktum gyorsítására vonatkozó rész a jelentés végleges szövegében így hangzik:
62. megjegyzi, hogy a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében további finanszírozásra van szükség a Menekültügyi és Migrációs Paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítása érdekében; ezért úgy határoz, hogy 2025-re a költségvetési tervezethez képest 25 millió EUR-val megerősíti a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, tekintettel arra, hogy az pozitívan járult hozzá a menekültek azonnali támogatásához.
A Tiszások az egész jelentést, benne ezzel a migránsok elosztását gyorsító résszel megszavazták.
Nézd meg a szavazási jegyzőkönyvet, és győződj meg Magyar Péter hazugságáról a saját szemeddel!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.