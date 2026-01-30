Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

brüsszel
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 07:14
orbán viktornemzeti petíció
Ezt írta Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Friss bejegyzéssel jelentkezett a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, a Nemzeti Petícióval kapcsolatban. 

ORBÁN Viktor; SZITA Károly
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ha Ön szerint is hülye ötlet:

- egy háborúban elégetni a magyar családok adóforintjait;

- 10 évig finanszírozni egy másik országot;

- négyszeres rezsiárat fizetni, hogy ne orosz gázt égessünk a kazánban;

akkor a Nemzeti Petíció Önnek szól. 

Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

- tette hozzá a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor posztját!

 

