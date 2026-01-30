Orbán Viktor: Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

Friss bejegyzéssel jelentkezett a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, a Nemzeti Petícióval kapcsolatban.
Ha Ön szerint is hülye ötlet:
- egy háborúban elégetni a magyar családok adóforintjait;
- 10 évig finanszírozni egy másik országot;
- négyszeres rezsiárat fizetni, hogy ne orosz gázt égessünk a kazánban;
akkor a Nemzeti Petíció Önnek szól.
Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!
- tette hozzá a miniszterelnök.
