Orbán Viktor: Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

Ha Ön szerint is hülye ötlet:

- egy háborúban elégetni a magyar családok adóforintjait;

- 10 évig finanszírozni egy másik országot;

- négyszeres rezsiárat fizetni, hogy ne orosz gázt égessünk a kazánban;

akkor a Nemzeti Petíció Önnek szól.

Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk!