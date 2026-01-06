A kormányfő most megosztott egy rövid videót a hétfői eseményről, melyhez az írt:

Egyre többen vagyunk. Én már látom a jeleket

Orbán Viktor a videóban azt részletet emelte ki, miszerint már egyre többen állnak Magyarország mellett. Mint fogalmazott, a 2026-os évnek fontos eleme lesz, hogy meglepő erővel törnek majd fel a háborúpárti elittel szembeni társadalmi mozgalmak Nyugat-Európában.

Magyarország mellett még mindig csak néhányan vannak olyan országok, amelyek a hadigazdaság, a hadikölcsön, a hadviselés logikája helyett teljesen más stratégiát javasolnak az EU-nak. Ez a béke, stabilitás, békekötés, békegazdaság. Legutóbb már hárman voltunk, de leszünk még többen is. Az ukránok bejelentése szerint a katonai és biztonsági kiadások nélkül a következő tíz évre kérnek 800 milliárd eurót, miközben az európai gazdaság lejtmenetben van

- hallható a videóban.

Orbán Viktor: Egyre többen vagyunk