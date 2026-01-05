Orbán Viktor: Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van

Az idén is nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor. A miniszterelnök korábban egy videóban elmondta, az eseményre több mint 50 média újságírója regisztrált, így a kormányfő legalább ennyi kérdéssel számolt - írja a Ripost.
A tájékoztató kezdetén a miniszterelnök boldog új esztendőt kívánt, majd néhány mondatban összefoglalta a 2025-ös évet. Orbán Viktor egy statisztikával is készült, amiből az derült ki, hogy tavaly
A kormányfő szerint 2025-ben lezárult egy korszak, amit ők csak liberális világrendnek neveznek. Ennek megvoltak a maga régi szabályai, de ezek már nem érvényesek. 2026 tehát már új szabályok szerint kell boldogulnia a magyaroknak is.
Az új korszaknak több fontos kérdése is van. A háború és béke mellett az egyik legfontosabb kérdés a következő 10 évben az energia kérdése lesz. Ez a szuverenitás mellett a technológiai fejlődés legfontosabb kérdése. Azok az országok, amelyek képesek lesznek ezen új iparágaknak megfelelő, olcsó energiaforrást biztosítani, azok nyertesei lehetnek ennek a korszaknak.
Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van
- jelentette ki a miniszterelnök, majd úgy folytatta, a migrációs paktumot 2026 júniusa óta kellene alkalmaznunk, 23 ezer kérelem elbírálását kellene végrehajtani, migránstábor létrehozásával, és át kéne vennünk a nyugattól migránsokat.
Egyetlen migránst sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen, és nem leszünk bevándorló ország
– szögezte le Orbán Viktor.
Végül, mint mondta, a fejlődés kérdése a 2026-os évben Magyarországon úgy áll, hogy reális célkitűzés, hogy a gazdaságfejlesztési céljainkat ne adjuk fel. Akkor lesz pénzed fejlesztésre, ha nem adod oda másoknak, vagyis mi nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának.
Hadikölcsön adásában sem veszünk részt, a kölcsön szó átverés, tudjuk, hogy nem adják majd vissza, és katonákat és fegyvereket sem küldünk. És nem fogadjuk el a brüsszeli hadigazdaságra való átállást, mert az nem szolgálja az országok érdekét. Mi békegazdaságot építünk, ez ad lehetőséget a fejlődésre, ez a magyar út
– hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette, január elsejével befejezték a családtámogatások megduplázását, most 50 százalékkal emelték az adókedvezményeket. A 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentesek, csakúgy, mint a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is. A minimálbér 11 százalékkal nőtt, megkezdődik egy vállalati adócsökkentési program, bevezetik a 14. havi nyugdíjat, kifizetik a hathavi fegyverpénzt, a tanárok átlagbérét megemelik, az igazságügyi dolgozóknak is meghirdettek egy béremelést. Meghirdetnek egy lakossági energiatárolási programot is: 2,5 millió forint támogatást lehet igényelni napelemre.
A kormány felfogása szerint az ország előtt álló lehetőségek egyszerűek. Vagy a brüsszeli úton haladunk, amely megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton, a béke útján haladunk, amely egy jobb életet teremt Magyarország számára
- mondta el a miniszterelnök.
Újságírói kérdésre Orbán Viktor a 2026-os országgyűlési választásokkal kapcsolatban azt mondta, a választók döntenek a mandátumokról, és arról, ki nyerjen.
Célunk, hogy a 2022-es választási eredményt megismételjük
– mondta, hozzátéve, nem látja értelmét vitának olyan emberrel, aki nem szuverén.
A Reuters újságírójának kérdésére beszélt arról is, hogy Venezuela az új világ új megnyilvánulása, az egy új nyelv. Venezuelával együtt az USA képes a világ 40-50 százalékát ellenőrizni, ami befolyásolja az energia világpiaci árát. Az ország felügyeletével jobb világpiaci helyzet jöhet létre, és ez jó hír. Hozzátette, Magyarország szuverenitás terén jól áll, az elmúlt 4 évben a legsikeresebb beruházási hullám érte el hazánkat, és ez várható a jövőben is. Trump megválasztása óta 13 beruházás jött létre, és ebben az évben továbbiak jönnek.
Ez is mutatja, hogy Brüsszelen túl is van élet.
Az unió fontos, de ha beszorulnánk ebbe a blokkba, annak meginnánk a levét. Ezért érdemes másokkal is jó kapcsolatot ápolni, így Kínával, a törökökkel, az arab világgal vagy az oroszokkal.
Nem akarunk semmilyen föderális berendezkedésben részt venni, a szuverén külpolitika és energiapolitika fontos úgy, hogy az unión belül képzeljük el magunkat a NATO tagjaként. Magyarország magyar ország
– hangsúlyozta a kormányfő.
A sajtótájékoztatót itt lehet visszanézni:
