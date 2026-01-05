Orbán Viktor: Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van

Az idén is nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor. A miniszterelnök korábban egy videóban elmondta, az eseményre több mint 50 média újságírója regisztrált, így a kormányfő legalább ennyi kérdéssel számolt - írja a Ripost.

Nemzetközi sajtótájékoztatóval kezdi az évet Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Nemzetközi sajtótájékoztatón válaszol a kérdésekre Orbán Viktor

A tájékoztató kezdetén a miniszterelnök boldog új esztendőt kívánt, majd néhány mondatban összefoglalta a 2025-ös évet. Orbán Viktor egy statisztikával is készült, amiből az derült ki, hogy tavaly

82 kormány- és államfői találkozón vett részt;

és ott volt 25 csúcstalálkozón is.

A kormányfő szerint 2025-ben lezárult egy korszak, amit ők csak liberális világrendnek neveznek. Ennek megvoltak a maga régi szabályai, de ezek már nem érvényesek. 2026 tehát már új szabályok szerint kell boldogulnia a magyaroknak is.

Az új korszaknak több fontos kérdése is van. A háború és béke mellett az egyik legfontosabb kérdés a következő 10 évben az energia kérdése lesz. Ez a szuverenitás mellett a technológiai fejlődés legfontosabb kérdése. Azok az országok, amelyek képesek lesznek ezen új iparágaknak megfelelő, olcsó energiaforrást biztosítani, azok nyertesei lehetnek ennek a korszaknak.

Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van

- jelentette ki a miniszterelnök, majd úgy folytatta, a migrációs paktumot 2026 júniusa óta kellene alkalmaznunk, 23 ezer kérelem elbírálását kellene végrehajtani, migránstábor létrehozásával, és át kéne vennünk a nyugattól migránsokat.

Egyetlen migránst sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen, és nem leszünk bevándorló ország

– szögezte le Orbán Viktor.

Végül, mint mondta, a fejlődés kérdése a 2026-os évben Magyarországon úgy áll, hogy reális célkitűzés, hogy a gazdaságfejlesztési céljainkat ne adjuk fel. Akkor lesz pénzed fejlesztésre, ha nem adod oda másoknak, vagyis mi nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának.

Hadikölcsön adásában sem veszünk részt, a kölcsön szó átverés, tudjuk, hogy nem adják majd vissza, és katonákat és fegyvereket sem küldünk. És nem fogadjuk el a brüsszeli hadigazdaságra való átállást, mert az nem szolgálja az országok érdekét. Mi békegazdaságot építünk, ez ad lehetőséget a fejlődésre, ez a magyar út

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette, január elsejével befejezték a családtámogatások megduplázását, most 50 százalékkal emelték az adókedvezményeket. A 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentesek, csakúgy, mint a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is. A minimálbér 11 százalékkal nőtt, megkezdődik egy vállalati adócsökkentési program, bevezetik a 14. havi nyugdíjat, kifizetik a hathavi fegyverpénzt, a tanárok átlagbérét megemelik, az igazságügyi dolgozóknak is meghirdettek egy béremelést. Meghirdetnek egy lakossági energiatárolási programot is: 2,5 millió forint támogatást lehet igényelni napelemre.

A kormány felfogása szerint az ország előtt álló lehetőségek egyszerűek. Vagy a brüsszeli úton haladunk, amely megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton, a béke útján haladunk, amely egy jobb életet teremt Magyarország számára

- mondta el a miniszterelnök.