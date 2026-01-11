Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Kevesebb, mint 1 percben mondta el Orbán Viktor, miért a Fidesz a biztos választás

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 08:35 / FRISSÍTÉS: 2026. január 11. 08:37
választásFidesz-kongresszus
Orbán Viktor a szombati Fidesz-kongresszuson tartott beszédéből emelt ki egy részletet.

Orbán Viktor szombaton a Fidesz-kongresszuson tartott beszédet. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországnak. Ezt alátámasztva vasárnap reggel egy kevesebb, mint 1 percet videót osztott meg arról, miért a Fidesz a biztos választás.

"Béke, nemzetközi tekintély, fejlődés, újra nagy és erős Magyarország" - tömören így lehetne összefoglalni.

 

