Kevesebb, mint 1 percben mondta el Orbán Viktor, miért a Fidesz a biztos választás

Orbán Viktor szombaton a Fidesz-kongresszuson tartott beszédet. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországnak. Ezt alátámasztva vasárnap reggel egy kevesebb, mint 1 percet videót osztott meg arról, miért a Fidesz a biztos választás.
"Béke, nemzetközi tekintély, fejlődés, újra nagy és erős Magyarország" - tömören így lehetne összefoglalni.
