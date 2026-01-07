Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
„A védekezés szíve közepe: innen irányítjuk a hóhelyzet kezelését" – eddig nem látott fotókat mutatott Orbán Viktor az Operatív Törzsről

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 17:51
Ahogy arról a Bors már beszámolt, a rendkívüli hóhelyzet miatt szerdán ismét összeült az erre létrehozott Operatív Törzs, amelyről Orbán Viktor is beszámolt. 

A kormányfő most újabb információkat osztott meg ezzel kapcsolatban a Facebook-oldalán. 

Az Operatív Törzs munkában. A védekezés szíve közepe: innen irányítjuk a hóhelyzet kezelését

- írta az eddig még nem látott fotókhoz a miniszterelnök. 

Orbán Viktor: A védekezés szíve közepe


 

