Orbán Viktor: Hóhelyzet. Irány a központ!

"Hóhelyzet. Irány a központ!" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.
Ez az az irányító központ, ahonnan a hóhelyzet kivédéséhez szükséges döntéseket meghozzák. Az irányítóközpont az egy operatív hely, tehát nem egy ilyen okoskodás van, hanem cselekvés. Az Operatív Törzs, amelyben a hóhelyzet elhárításáért felelős állami vezetők vannak, ebből a központból kapja az információkat. Ezek alapján az információk alapján hozzák meg azt a döntést, hogy hova mennyi gépet vezényeljenek, hova mennyi embert vezényeljenek, hol kell felkészíteni a kórházakat, egészségügyi ellátó-intézményeket egy nehezebb helyzetre. Tehát most a szíve közepébe, a védekezés szíve közepe az maga az adat és az információ. Valószínűleg valós idejű képeket is és helyzet-jelentéseket is meg tudok hallgatni
- magyarázta el a kormányfő.
