Orbán Viktor: Hóhelyzet. Irány a központ!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 16:31
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor.
"Hóhelyzet. Irány a központ!" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor
Ezt mondta el Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Ezt mondta el Orbán Viktor

Ez az az irányító központ, ahonnan a hóhelyzet kivédéséhez szükséges döntéseket meghozzák. Az irányítóközpont az egy operatív hely, tehát nem egy ilyen okoskodás van, hanem cselekvés. Az Operatív Törzs, amelyben a hóhelyzet elhárításáért felelős állami vezetők vannak, ebből a központból kapja az információkat. Ezek alapján az információk alapján hozzák meg azt a döntést, hogy hova mennyi gépet vezényeljenek, hova mennyi embert vezényeljenek, hol kell felkészíteni a kórházakat, egészségügyi ellátó-intézményeket egy nehezebb helyzetre. Tehát most a szíve közepébe, a védekezés szíve közepe az maga az adat és az információ. Valószínűleg valós idejű képeket is és helyzet-jelentéseket is meg tudok hallgatni

- magyarázta el a kormányfő.

 

