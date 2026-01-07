„Vigyázzunk egymásra!” – Orbán Viktor elárulta, hogy az Operatív Törzs éjszaka is folytatja a munkát – videó

Orbán Viktor szerdán maga jelentette be, hogy gőzerővel dolgozik az hóhelyzet kezelésére létrehozott Operatív Törzs.
Az Operatív Törzs, amelyben a hóhelyzet elhárításáért felelős állami vezetők vannak, ebből a központból kapja az információkat. Ezek alapján az információk alapján hozzák meg azt a döntést, hogy hova mennyi gépet vezényeljenek, hova mennyi embert vezényeljenek, hol kell felkészíteni a kórházakat, egészségügyi ellátó-intézményeket egy nehezebb helyzetre
- fogalmazott a korábbi videójában a kormányfő.
Most pedig egy újabb rövid videóval jelentkezett, amelyből kidérül, hogy az Operatív Törzs éjszaka sem pihen, folytatják a munkát.
Munkában az operatív törzs. Éjszaka is folytatjuk. Vigyázzunk egymásra!
- írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán megosztott videójához.
