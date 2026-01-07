Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Vigyázzunk egymásra!” – Orbán Viktor elárulta, hogy az Operatív Törzs éjszaka is folytatja a munkát – videó

operatív törzs
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 19:39
hóhelyzethavazásOrbán Viktor
Az Operatív Törzsben a hóhelyzet elhárításáért felelős állami vezetők vannak.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor szerdán maga jelentette be, hogy gőzerővel dolgozik az hóhelyzet kezelésére létrehozott Operatív Törzs

Orbán Viktor az Operatív Törzs ügyeleti központjában
Orbán Viktor az Operatív Törzs ügyeleti központjában Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az Operatív Törzs, amelyben a hóhelyzet elhárításáért felelős állami vezetők vannak, ebből a központból kapja az információkat. Ezek alapján az információk alapján hozzák meg azt a döntést, hogy hova mennyi gépet vezényeljenek, hova mennyi embert vezényeljenek, hol kell felkészíteni a kórházakat, egészségügyi ellátó-intézményeket egy nehezebb helyzetre

- fogalmazott a korábbi videójában a kormányfő

Most pedig egy újabb rövid videóval jelentkezett, amelyből kidérül, hogy az Operatív Törzs éjszaka sem pihen, folytatják a munkát

Munkában az operatív törzs. Éjszaka is folytatjuk. Vigyázzunk egymásra!

- írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán megosztott videójához. 

Orbán Viktor: Éjszaka is folytatjuk. Vigyázzunk egymásra! 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu