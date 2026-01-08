Lázár János: Fennakadás nem tapasztalható

Lázár János Facebook-oldalán tudatta, hogy elvonul a csapadékzóna, valamint az utak állapotáról is beszámolt.
Mint írta, a gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, az M44-es autóúton hókásás szakaszokra lehet számítani Kardos térségében, míg az M4-es autópályán Berettyóújfalu környékén havas, az M3-as autópályán Nyíregyháza és Vásárosnamény között latyakos burkolatot jeleztek. A főutak burkolata a havazással érintett területeken, illetve elszórtan Somogy és Veszprém vármegyékben latyakosak vagy hókásásak, de Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében havas szakaszok is előfordulnak, ezen kívül többnyire sónedves az utak burkolata. A látási viszonyok általában jók, de a havazással érintett területeken rövidülhet a belátható útszakaszok hossza.
A Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 84.006 tonna só, 1.990.137 liter CaCl2 oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 252 munkagép látja el a feladatokat. Január 5. hétfő 00:00 órától a Magyar Közút 35.577 tonna sót és 1.506.991 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 9.338 tonna sót és 1.010.350 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.
Hozzátette, a vasút esetében a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások, és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatok döntő része már menetrend szerint közlekedik. Pálya és felsővezetéki hiba nincs.
Az autóbuszos közlekedésben fennakadás nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal. Ilyen települések: Környe, Tagyospuszta, Galvács-Abod, Nyésta, Varbóc, Liget, Bodolyabér, Mucsi, Bárdudvarnok, Kaposdada, Ecseny.
A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.
