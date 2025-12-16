Zsigó Róbert: a Tisza 5 perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat és nyugdíjadót vezetne be

„Újabb és újabb nyilatkozatokból derül ki, mire készül a baloldal és mit hozna a Tisza-csomag a nyugdíjasoknak” – kezdi friss videójában Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook-oldalán.
A Tisza 5 perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat és nyugdíjadót vezetne be. A tervezett 20 százalékos nyugdíjadó egy átlagos nyugdíjastól havonta közel 49 ezer forintot, egy özvegyi nyugdíjastól átlagosan 35 ezer forintot venne el. És nem csak a 14. havi nyugdíj van veszélyben!
– figyelmeztet az államtitkár.
További részletek a videóban:
