Zsigó Róbert: a Tisza 5 perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat és nyugdíjadót vezetne be

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 09:00 / FRISSÍTÉS: 2025. december 16. 09:09
Fontos dolgokra figyelmeztet a parlamenti államtitkár.
„Újabb és újabb nyilatkozatokból derül ki, mire készül a baloldal és mit hozna a Tisza-csomag a nyugdíjasoknak” – kezdi friss videójában Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook-oldalán.

ZSIGÓ Róbert
Fontos dolgokra figyelmeztet Zsigó Róbert(Fotó: Kacsúr Tamás)

A Tisza 5 perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat és nyugdíjadót vezetne be. A tervezett 20 százalékos nyugdíjadó egy átlagos nyugdíjastól havonta közel 49 ezer forintot, egy özvegyi nyugdíjastól átlagosan 35 ezer forintot venne el. És nem csak a 14. havi nyugdíj van veszélyben!

– figyelmeztet az államtitkár.

További részletek a videóban:


 

 

