Zsigó Róbert: mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok

Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok - mondta Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében.

Zsigó Róbert tudatta az árréscsökkentett termékek listáját

Fotó: Kacsúr Tamás

Kiemelte, december elsejétől az árréscsökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lesz olcsóbb. Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük. Hozzátette, ez a szabály nem változott, így ezeknél a termékeknél is láthatók lesznek a jelölések.

Hétfőtől az árréscsökkentett körbe kerül a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika. A tejtermékek közül a sajtkrém és a kenhető sajt, emellett pedig még a marha fehérpecsenye, a marha felsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém lesz olcsó. Jó hír, hogy december elsejétől a bébiételre is vonatkozik az árréscsökkentés - sorolta.

Ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti. Miközben az árréscsökkentés korlátozza a multik extraprofitját, segíti a családokat - fogalmazott Zsigó Róbert.