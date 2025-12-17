Kiszivárgott hangfelvételen vallott színt a Tisza: baloldali kormányt készülnek alakítani

A Mandiner birtokába került egy zártkörű találkozón készült hangfelvétel, amelyen Nagy Ervin színész-politikus hallható, amint egy baloldali, sőt munkáspárti politikai tömörülés létrehozásáról beszél. Ez az a felvétel, amelyen a tiszás politikus visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát”. Azt az időszakot, amely a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amelynek a hétköznapi állampolgárok érezték meg leginkább a súlyát, amikor családok mentek tönkre a kormányzati elvonások miatt és nyugdíjasok kerültek lehetetlen anyagi helyzetbe. Az idén készült felvétel nem sokkal azután került a Mandinerhez, hogy napvilágra kerültek Magyar Péterék radikális gazdasági megszorító elképzelései.
Az Index által kiszivárogtatott, több száz oldalas „Tisza-csomag” az elmúlt 15 év legnagyobb gazdasági megszorítását vetíti előre. A dokumentum évi 1300 milliárd forintnyi többletbevételt irányoz elő adóemelésekkel, kedvezmények leépítésével és új adónemek bevezetésével.
A terv többek között:
A csomag lényegében egy olyan baloldali megszorító politikát vázol fel, amely a középosztályt és a vállalkozókat terhelné meg legsúlyosabban.
A megszorító csomag nyilvánosságra kerülése után nem sokkal szerkesztőségünkhöz eljutott egy zártkörű beszélgetésen készült hangfelvétel, melyen Nagy Ervin beismerő vallomást tesz további jövőbeli terveiket illetően. A politikus a felvételen egyértelműen egy új, radikális baloldali tömörülés – egy új munkáspárt – létrehozásáról beszél:
Én örülnék egyébként hogyha például, miután leváltottuk a rendszert, ki tudna nőni egy fiatal, nagyon agilis baloldali tömörülés. Tehát, hogy nagyon jó lenne, én azt is szeretném, hogy egy kőkemény munkáspárt lenne.
A nyilatkozat, amit lentebb meg is hallgathat, különösen éles fényt vet a Tisza Párt körüli vitákra, hiszen a kiszivárgott gazdasági csomag eleve baloldali irányba tolja a párt programját. Nagy Ervin beismerése pedig újabb bizonyíték a Tisza baloldali mivoltáról.
A hangfelvétel és a Tisza-csomag tartalma együtt immár nehezen magyarázható félre: minden jel arra mutat, hogy a Tisza Párt valódi politikai iránya balra tart, és baloldali megszorításokra készül, amelyek drasztikusan növelnék az adóterheket és átalakítanák az állami ellátórendszereket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.