Kiszivárgott hangfelvételen vallott színt a Tisza: baloldali kormányt készülnek alakítani

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 13:36
Magyar PéterNagy Ervin
Itt a Tisza Párt újabb beismerése: Nagy Ervin egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszél, hogy baloldali tömörülést szeretne a kormányváltás után. A Tisza egyik arca egyenesen egy új munkáspárt létrehozására készül. Korábban arról is értekezett, hogy a Bajnai-korszak brutális megszorításokkal terhelt „nyugalmát” is szívesen viszont látná.

A Mandiner birtokába került egy zártkörű találkozón készült hangfelvétel, amelyen Nagy Ervin színész-politikus hallható, amint egy baloldali, sőt munkáspárti politikai tömörülés létrehozásáról beszél. Ez az a felvétel, amelyen a tiszás politikus visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát”. Azt az időszakot, amely a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amelynek a hétköznapi állampolgárok érezték meg leginkább a súlyát, amikor családok mentek tönkre a kormányzati elvonások miatt és nyugdíjasok kerültek lehetetlen anyagi helyzetbe. Az idén készült felvétel nem sokkal azután került a Mandinerhez, hogy napvilágra kerültek Magyar Péterék radikális gazdasági megszorító elképzelései

Nagy Ervin baloldali tömörülést szeretne a kormányváltás után
Fotó: Máté Krisztián / bors

A Tisza brutális megszorító csomagja: 1300 milliárdos terhek, baloldali fordulat

Az Index által kiszivárogtatott, több száz oldalas „Tisza-csomag” az elmúlt 15 év legnagyobb gazdasági megszorítását vetíti előre. A dokumentum évi 1300 milliárd forintnyi többletbevételt irányoz elő adóemelésekkel, kedvezmények leépítésével és új adónemek bevezetésével.

A terv többek között:

  • visszahozná a háromkulcsos, progresszív SZJA-t, a felső kulcs akár 33 százalék is lehetne;
  • jelentősen csökkentené vagy megszüntetné a családi adókedvezményeket és az anyák adómentességét;
  • felszámolná a KATA-t és több más kedvezményes kisadózási formát;
  • bevezetne vagyonadót, megemelné a tőkejövedelmek és az ingatlanhoz kötődő jövedelmek közterheit;
  • progresszív társasági adóval és akár a mindennapi termékeket is érintő magasabb fogyasztási adókkal növelné az állami bevételeket;
  • alapjaiban alakítaná át a jóléti rendszert: az állami TB helyett kötelező magánbiztosítást, valamint magánnyugdíj-modellt vezetne be, szűkítve az állami ellátásokat.

A csomag lényegében egy olyan baloldali megszorító politikát vázol fel, amely a középosztályt és a vállalkozókat terhelné meg legsúlyosabban.

Nagy Ervin munkáspárti tervei

A megszorító csomag nyilvánosságra kerülése után nem sokkal szerkesztőségünkhöz eljutott egy zártkörű beszélgetésen készült hangfelvétel, melyen Nagy Ervin beismerő vallomást tesz további jövőbeli terveiket illetően. A politikus a felvételen egyértelműen egy új, radikális baloldali tömörülés – egy új munkáspárt – létrehozásáról beszél:

Én örülnék egyébként hogyha például, miután leváltottuk a rendszert, ki tudna nőni egy fiatal, nagyon agilis baloldali tömörülés. Tehát, hogy nagyon jó lenne, én azt is szeretném, hogy egy kőkemény munkáspárt lenne.

A nyilatkozat, amit lentebb meg is hallgathat, különösen éles fényt vet a Tisza Párt körüli vitákra, hiszen a kiszivárgott gazdasági csomag eleve baloldali irányba tolja a párt programját. Nagy Ervin beismerése pedig újabb bizonyíték a Tisza baloldali mivoltáról.

Kibújt a szög a zsákból

A hangfelvétel és a Tisza-csomag tartalma együtt immár nehezen magyarázható félre: minden jel arra mutat, hogy a Tisza Párt valódi politikai iránya balra tart, és baloldali megszorításokra készül, amelyek drasztikusan növelnék az adóterheket és átalakítanák az állami ellátórendszereket.

