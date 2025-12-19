Könnygázzal fújták le a Tények riporterét Brüsszelben

Nagyszabású belga tüntetés vette kezdetét csütörtökön az uniós csúcs előtt Brüsszelben. Az utcákat traktorokkal lepték el a magyar és más európai gazdák. A belga rendőrök vízsugárral és könnygázzal próbálták visszaszorítani az elégedetlenkedőket. A Tények riportere és műsorvezetője is ennek kereszttüzébe került.

A Tények riportere és műsorvezetője a tüntetők visszaszorításának kereszttüzébe került / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A gazdák elégedetlenkedésüket fejezték ki, az uniós agrárpolitika és támogatási rendszer tervezett változtatásaival kapcsolatban. A belga rendőrök vízágyúval és könnygázzal készültek visszaszorítani a hatalmas méretű, tiltakozó tünetet.

A Tények hírolvasója és riportere is kapott a könnygázból, mialatt a helyszínről tudósítottak. Csikesz Lilla könnyezve jelentkezett be: a videón is jól látható, ahogy a tüntetők köhögve, arcukat takargatva próbálják elkerülni a gázfelhőt.

A gáz miatt csupán az arcát eltakarva volt képes a Tények tudósítója hírt adni a helyszínről.