„Első rész” – Orbán Viktor megkezdte a visszaszámlálást – fotó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 13:42
év végeHáborúellenes Gyűlésvisszatekintés
Mondanunk sem, hogy 2025 milyen mozgalmas volt, amiben a hazai közéletnek is jócskán volt része.
Hiszen elég csak arra gondolni, hogy mennyien vettek részt az idei békemeneten, vagy hogy országjáró turnéra indultak a Digitális Polgári Körök, melynek köszönhetően az összes Háborúellenes Gyűlés telt házas megmozdulás volt. 

Na, meg persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy minden idők legsikeresebb magyar–amerikai csúcstalálkozó zajlott idén novemberben, amikor Orbán Viktor és delegációja Washingtonba utazott. Most a miniszterelnök megemlékezett az elmúlt év legizgalmasabb pillanatairól, Facebook-oldalán meg is osztott egy galériát, amely a januártól márciusig tartó időaszokot öleli fel

2025 képekben. Első rész

– írta a képekhez a kormányfő

Orbán Viktor hivatalosan is megkezdte az év végi visszaszámlálást

 

 

