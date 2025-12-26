Megható pillanat, Orbán Viktor beváltotta ígéretét: Szavak helyett tettek!

Különleges videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, melyből kiderül: egy korábban tett ígéretét váltja be egy Vácrátóton élő kisfiúnak, Benettnek.

A miniszterelnök felidézi, hogy korábban személyesen találkoztak Benett családjával Vácrátóton, ahol szóba került a kisfiú boksz iránti érdeklődése.

Találkozhattunk ott nálatok a házatokban, akkor beszéltünk a bokszzsákról és a bokszkesztyűkről

– mondja, majd hozzáteszi: "Azt ígértem, hogy segítek, az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó."

A videó végén Orbán Viktor rövid, de személyes üzenettel zár: "Boldog karácsonyt!"

A felvételhez csatolt szövegben a miniszterelnök mindössze ennyit írt: „Szavak helyett tettek!”