Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Szilárda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Ebben a sorsfordító időszakban a biztonság és a tapasztalat fontosabb, mint a kísérletezés

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 10:46 / FRISSÍTÉS: 2025. december 14. 10:50
mandinerminiszterelnök
A miniszterelnök fontos dolgokat tisztázott.
Bors
A szerző cikkei

Hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés, különösen a jövő heti európai uniós csúcs előtt – mondta a Mandinernek Orbán Viktor, aki a Karmelita kolostorban adott interjút Lentulai Krisztiánnak. A miniszterelnök 2025-öt bonyolult, hangos évként jellemezte, amelyben Donald Trump hivatalba lépése nemcsak szimbolikusan, hanem a gyakorlatban is lezárt egy korszakot.

Orbán Viktor a Karmelita kolostorban adott interjút Lentulai Krisztiánnak.
Orbán Viktor a Karmelita kolostorban adott interjút Lentulai Krisztiánnak
Fotó: MW

A kormányfő véleménye szerint a globális folyamatokat az Egyesült Államok, Oroszország és Törökország alakítja, Magyarország mozgástere pedig azon múlik, hogyan tud együttműködni ezekkel az erőközpontokkal.

Fenn kell tartani a kapcsolatokat ahhoz, hogy hazánk megőrizze kivételes helyzetét, különösen az energiaárak terén, miközben Európa több országában már a mindennapi megélhetés is megfizethetetlenné vált

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban tett látogatásairól azt mondta: „ezek jelentősége kiemelkedően meghaladott minden mást az idei évben”. Az amerikai találkozó energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági megállapodásokat eredményezett, „ez egy nagyon nagy csomag” – idézte fel a miniszterelnök. Szerinte az eredmények még az ellenoldalon is elcsendesítették a pártpolitikai vitákat.

A háborús kérdésekben éles különbséget tett Amerika és Európa álláspontja között. Mark Rutte kijelentéseire reagálva úgy fogalmazott: „Ezek nagyon súlyos mondatok”. 

Amerika békét akar, Európa meg háborút

– állapította meg a miniszterelnök. A befagyasztott orosz vagyon felhasználását úgy látja: „Ilyen még a második világháborúban sem volt. Ez egy hadüzenet.”

A Digitális Polgári Körök szerepéről Orbán Viktor azt mondta, a politikai kommunikáció súlypontja a digitális térbe helyeződött, ugyanakkor a személyes kapcsolattartás továbbra is elengedhetetlen. Sok mindent be lehet tiltani, de az egymás közötti beszédet nem – tette hozzá. 

A 2026-os választás nem szokványos választás, hanem sorsfordító időszak

– jelentette ki a miniszterelnök. A döntés szerinte arról szól, kikre bízzuk az életünket meghatározó döntéseket a következő négy évben, ebben a geopolitikai helyzetben pedig a biztonság és a tapasztalat fontosabb, mint a kísérletezés.

Az interjú egyik hangsúlyos belpolitikai témája a Szőlő utcai ügy volt. Orbán Viktor egyértelművé tette: az érintett intézmény fiatalkorúak nevelőintézete. A nyilvánosságra került felvételek alapján úgy ítélte meg, hogy a nevelő bűncselekményt követett el.

A kormányfő szerint a történtek „elkerülhetetlen és szükséges” következménye a felelősségre vonás. Hangsúlyozta: ahol a gyermekek védelméről van szó, ott nincs mérlegelés és nincs politikai vita. A történtek rendszerszintű beavatkozást tettek szükségessé, ezért az összes nevelő- és javítóintézet felügyelete és irányítása a büntetés-végrehajtás felelősségi körébe került.

A miniszterelnök záró gondolatként hangsúlyozta, a most zajló nemzetközi átalakulás nem érte váratlanul Magyarországot. Mint fogalmazott: „Arra a változásra, ami most a szemünk előtt történik, a Magyar Kormány már fel volt készülve.” Meggyőződése szerint „ennek a globális átalakulásnak Magyarország Európában az egyik – ha nem a legnagyobb – nyertese lesz.”

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu