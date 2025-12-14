Orbán Viktor: Ebben a sorsfordító időszakban a biztonság és a tapasztalat fontosabb, mint a kísérletezés

Hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés, különösen a jövő heti európai uniós csúcs előtt – mondta a Mandinernek Orbán Viktor, aki a Karmelita kolostorban adott interjút Lentulai Krisztiánnak. A miniszterelnök 2025-öt bonyolult, hangos évként jellemezte, amelyben Donald Trump hivatalba lépése nemcsak szimbolikusan, hanem a gyakorlatban is lezárt egy korszakot.

Orbán Viktor a Karmelita kolostorban adott interjút Lentulai Krisztiánnak

Fotó: MW

A kormányfő véleménye szerint a globális folyamatokat az Egyesült Államok, Oroszország és Törökország alakítja, Magyarország mozgástere pedig azon múlik, hogyan tud együttműködni ezekkel az erőközpontokkal.

Fenn kell tartani a kapcsolatokat ahhoz, hogy hazánk megőrizze kivételes helyzetét, különösen az energiaárak terén, miközben Európa több országában már a mindennapi megélhetés is megfizethetetlenné vált

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban tett látogatásairól azt mondta: „ezek jelentősége kiemelkedően meghaladott minden mást az idei évben”. Az amerikai találkozó energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági megállapodásokat eredményezett, „ez egy nagyon nagy csomag” – idézte fel a miniszterelnök. Szerinte az eredmények még az ellenoldalon is elcsendesítették a pártpolitikai vitákat.

A háborús kérdésekben éles különbséget tett Amerika és Európa álláspontja között. Mark Rutte kijelentéseire reagálva úgy fogalmazott: „Ezek nagyon súlyos mondatok”.

Amerika békét akar, Európa meg háborút

– állapította meg a miniszterelnök. A befagyasztott orosz vagyon felhasználását úgy látja: „Ilyen még a második világháborúban sem volt. Ez egy hadüzenet.”

A Digitális Polgári Körök szerepéről Orbán Viktor azt mondta, a politikai kommunikáció súlypontja a digitális térbe helyeződött, ugyanakkor a személyes kapcsolattartás továbbra is elengedhetetlen. Sok mindent be lehet tiltani, de az egymás közötti beszédet nem – tette hozzá.

A 2026-os választás nem szokványos választás, hanem sorsfordító időszak

– jelentette ki a miniszterelnök. A döntés szerinte arról szól, kikre bízzuk az életünket meghatározó döntéseket a következő négy évben, ebben a geopolitikai helyzetben pedig a biztonság és a tapasztalat fontosabb, mint a kísérletezés.