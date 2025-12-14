Orbán Viktor: Ebben a sorsfordító időszakban a biztonság és a tapasztalat fontosabb, mint a kísérletezés

Hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés, különösen a jövő heti európai uniós csúcs előtt – mondta a Mandinernek Orbán Viktor, aki a Karmelita kolostorban adott interjút Lentulai Krisztiánnak. A miniszterelnök 2025-öt bonyolult, hangos évként jellemezte, amelyben Donald Trump hivatalba lépése nemcsak szimbolikusan, hanem a gyakorlatban is lezárt egy korszakot.
A kormányfő véleménye szerint a globális folyamatokat az Egyesült Államok, Oroszország és Törökország alakítja, Magyarország mozgástere pedig azon múlik, hogyan tud együttműködni ezekkel az erőközpontokkal.
Fenn kell tartani a kapcsolatokat ahhoz, hogy hazánk megőrizze kivételes helyzetét, különösen az energiaárak terén, miközben Európa több országában már a mindennapi megélhetés is megfizethetetlenné vált
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban tett látogatásairól azt mondta: „ezek jelentősége kiemelkedően meghaladott minden mást az idei évben”. Az amerikai találkozó energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági megállapodásokat eredményezett, „ez egy nagyon nagy csomag” – idézte fel a miniszterelnök. Szerinte az eredmények még az ellenoldalon is elcsendesítették a pártpolitikai vitákat.
A háborús kérdésekben éles különbséget tett Amerika és Európa álláspontja között. Mark Rutte kijelentéseire reagálva úgy fogalmazott: „Ezek nagyon súlyos mondatok”.
Amerika békét akar, Európa meg háborút
– állapította meg a miniszterelnök. A befagyasztott orosz vagyon felhasználását úgy látja: „Ilyen még a második világháborúban sem volt. Ez egy hadüzenet.”
A Digitális Polgári Körök szerepéről Orbán Viktor azt mondta, a politikai kommunikáció súlypontja a digitális térbe helyeződött, ugyanakkor a személyes kapcsolattartás továbbra is elengedhetetlen. Sok mindent be lehet tiltani, de az egymás közötti beszédet nem – tette hozzá.
A 2026-os választás nem szokványos választás, hanem sorsfordító időszak
– jelentette ki a miniszterelnök. A döntés szerinte arról szól, kikre bízzuk az életünket meghatározó döntéseket a következő négy évben, ebben a geopolitikai helyzetben pedig a biztonság és a tapasztalat fontosabb, mint a kísérletezés.
Az interjú egyik hangsúlyos belpolitikai témája a Szőlő utcai ügy volt. Orbán Viktor egyértelművé tette: az érintett intézmény fiatalkorúak nevelőintézete. A nyilvánosságra került felvételek alapján úgy ítélte meg, hogy a nevelő bűncselekményt követett el.
A kormányfő szerint a történtek „elkerülhetetlen és szükséges” következménye a felelősségre vonás. Hangsúlyozta: ahol a gyermekek védelméről van szó, ott nincs mérlegelés és nincs politikai vita. A történtek rendszerszintű beavatkozást tettek szükségessé, ezért az összes nevelő- és javítóintézet felügyelete és irányítása a büntetés-végrehajtás felelősségi körébe került.
A miniszterelnök záró gondolatként hangsúlyozta, a most zajló nemzetközi átalakulás nem érte váratlanul Magyarországot. Mint fogalmazott: „Arra a változásra, ami most a szemünk előtt történik, a Magyar Kormány már fel volt készülve.” Meggyőződése szerint „ennek a globális átalakulásnak Magyarország Európában az egyik – ha nem a legnagyobb – nyertese lesz.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.