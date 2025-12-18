Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Magyarország a béke oldalán áll!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 14:28
eu-csúcsháború
Orbán Viktor új videóval jelentkezett.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben Brüsszelben beszélt egy kiemelten fontos témáról.

Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni❗️

Magyarország a béke oldalán áll! 🇭🇺

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
