Orbán Viktor: Magyarország a béke oldalán áll!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben Brüsszelben beszélt egy kiemelten fontos témáról.
Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni
Magyarország a béke oldalán áll!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
