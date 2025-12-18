Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Indul a nagy brüsszeli csihi-puhi

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 12:18
EU-csúcsfotó
Orbán Viktor bejelentette: megjöttek a magyarok!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új képpel jelentkezett a közösségi oldalán. A fotó Brüsszelben készült az EU-csúcson, ez a szöveg látható rajta: Megjöttek a magyarok!

Indul a nagy brüsszeli csihi-puhi 💪

– írta az alább megtekinthető képhez Orbán Viktor.

