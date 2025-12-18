Orbán Viktor: Indul a nagy brüsszeli csihi-puhi

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új képpel jelentkezett a közösségi oldalán. A fotó Brüsszelben készült az EU-csúcson, ez a szöveg látható rajta: Megjöttek a magyarok!
Indul a nagy brüsszeli csihi-puhi
– írta az alább megtekinthető képhez Orbán Viktor.
