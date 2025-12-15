Orbán Viktor: Pirkad a házban. Bóka Jánossal indítottuk a hetet

"Pirkad a házban. Bóka Jánossal indítottuk a hetet" - osztotta meg nemrég a hírcsatornáján Orbán Viktor, egy fotó kíséretében.
Felkészülés az EU-csúcsra. Öveket becsatolni, rázós lesz!
- tette hozzá a miniszterelnök.
Mindezt azután osztotta meg a kormányfő, miután a legújabb Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a hét a brüsszeli csúcs jegyében telik majd, a tét pedig nem más, mint a béke.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.