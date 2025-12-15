Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Pirkad a házban. Bóka Jánossal indítottuk a hetet

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 08:31
bóka jánosfotó
Különleges fotót osztott meg Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

"Pirkad a házban. Bóka Jánossal indítottuk a hetet" - osztotta meg nemrég a hírcsatornáján Orbán Viktor, egy fotó kíséretében.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY orbán Viktor
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

Felkészülés az EU-csúcsra. Öveket becsatolni, rázós lesz!

- tette hozzá a miniszterelnök.

Bóka Jánossal indította a hetet Orbán Viktor / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Mindezt azután osztotta meg a kormányfő, miután a legújabb Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a hét a brüsszeli csúcs jegyében telik majd, a tét pedig nem más, mint a béke. 


 

 

 

