Videón foglalta össze Orbán Viktor: ezt tettük idén nyáron

Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt képek valamint videók formájában elkezdte visszaemlékezni arra, hogy mi minden történt vele ebben az évben.
A miniszterelnök most egy újabb felvétellel jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben azt mutatta meg, hogy mi mindent tett a kormány idén nyáron. A rövid összefoglalóból kiderül, hogy a kormányfő több interjút is adott, többek között Lentulai Krisztiánnak, de a tusnádfürdői beszédéből is bevágott egy rövid részletet.
Ezt tettük idén nyáron
- írta a videóhoz Orbán Viktor, amelyet alább tudsz megtekinteni:
