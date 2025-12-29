Videón foglalta össze Orbán Viktor: ezt tettük idén nyáron

Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt képek valamint videók formájában elkezdte visszaemlékezni arra, hogy mi minden történt vele ebben az évben.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: Ezt tettük idén nyáron

A miniszterelnök most egy újabb felvétellel jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben azt mutatta meg, hogy mi mindent tett a kormány idén nyáron. A rövid összefoglalóból kiderül, hogy a kormányfő több interjút is adott, többek között Lentulai Krisztiánnak, de a tusnádfürdői beszédéből is bevágott egy rövid részletet.

Ezt tettük idén nyáron

- írta a videóhoz Orbán Viktor, amelyet alább tudsz megtekinteni: