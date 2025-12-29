Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Mi, magyarok a kezdetektől békére törekszünk” - látványos videóval üzent Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 16:19 / FRISSÍTÉS: 2025. december 29. 16:20
A közösségi oldalán mutatta meg a videót.

Mint arról beszámoltunk, Szegeden zárult a Háborúellenes Gyűlések rendezvénysorozata. Ennek kapcsán Orbán Viktor most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán.

Orbán Viktor karácsonykor
Orbán Viktor

Orbán Viktor: Mi, magyarok a kezdetektől békére törekszünk, a békét támogatjuk

A felvételen ezúttal Kunszentmiklós plébánosa, Jávorka Lajos beszélt. A pap megszólalt az orosz-ukrán háború kapcsán is.

Mi, magyarok a kezdetektől békére törekszünk, a békét támogatjuk. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!

- olvasható a miniszterelnök posztjában.

 

