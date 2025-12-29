„Mi, magyarok a kezdetektől békére törekszünk” - látványos videóval üzent Orbán Viktor

Mint arról beszámoltunk, Szegeden zárult a Háborúellenes Gyűlések rendezvénysorozata. Ennek kapcsán Orbán Viktor most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán.
A felvételen ezúttal Kunszentmiklós plébánosa, Jávorka Lajos beszélt. A pap megszólalt az orosz-ukrán háború kapcsán is.
Mi, magyarok a kezdetektől békére törekszünk, a békét támogatjuk. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!
- olvasható a miniszterelnök posztjában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.