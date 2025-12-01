Orbán Viktor nem kertelt: Húzós november volt

"Húzós november volt. A háromgyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgoztuk a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítettük a fix 3%-os Otthon Start programot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattunk Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Összefoglalta a hónap eseményeit Orbán Viktor / Fotó: MW

Orbán Viktor elárulta, mi várható decemberben

A december sem lesz könnyebb. Amerikában és Oroszországban letárgyaltuk, amit kellett, de a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek. Az amerikai-orosz megállapodás közeledtével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt. Miközben a béke karnyújtásnyira van, ők tovább szankcionálnák az orosz gázt és olajat, és tovább finanszíroznák a háborút

- tette hozzá a miniszterelnök.

Minden tudásunkra és minden tapasztalatunkra szükségünk lesz, ha nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénze Ukrajnában kössön ki. Decemberben ellenállunk, és kitartunk a béke és a magyar emberek érdekei mellett. Ami sikerült Washingtonban és sikerült Moszkvában, azért meg kell harcoljunk Brüsszelben is

- emelte ki az államfő.