Orbán Viktor nem kertelt: Húzós november volt

"Húzós november volt. A háromgyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgoztuk a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítettük a fix 3%-os Otthon Start programot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattunk Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
A december sem lesz könnyebb. Amerikában és Oroszországban letárgyaltuk, amit kellett, de a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek. Az amerikai-orosz megállapodás közeledtével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt. Miközben a béke karnyújtásnyira van, ők tovább szankcionálnák az orosz gázt és olajat, és tovább finanszíroznák a háborút
- tette hozzá a miniszterelnök.
Minden tudásunkra és minden tapasztalatunkra szükségünk lesz, ha nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénze Ukrajnában kössön ki. Decemberben ellenállunk, és kitartunk a béke és a magyar emberek érdekei mellett. Ami sikerült Washingtonban és sikerült Moszkvában, azért meg kell harcoljunk Brüsszelben is
- emelte ki az államfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.