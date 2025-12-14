Orbán Viktor: Mi vagyunk a béke szigete

Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte:

Mi vagyunk a béke szigete a Kárpát-medencében.

A Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton Mohácson tartotta a negyedik Háborúellenes Gyűlését. A DPK országjárása mára a béke pártján álló magyarok legnagyobb civil mozgalmává nőtte ki magát: Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után most a Duna partján gyűlnek össze azok, akik hisznek abban, hogy Magyarország jövője a békében rejlik, nem a háborúban.

A béke jelentéséről és megőrzéséről pedig egy videót is megosztott a miniszterelnök , amit itt nézhetsz meg: